Patna News: पटना में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ग्रैंड शिला होटल के कमरे में मिली लाश

Retired British Officer Dead Body Found In Hotel: रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी का शव पटना के ग्रैंड शिला होटल के कमरे से बरामद किया गया. मृतक की पहचान अजय कुमार शर्मा के रूप में हुई. घटना की जानकारी मिलते ही सदर एएसपी अभिनव भी मौके पर पहुंचे.

Patna Crime News: पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित होटल ग्रैंड शिला में ठहरे एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान अजय कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो इंग्लैंड में बिजली विभाग से रिटायर्ड अधिकारी थे. वह बीते 18 जनवरी से होटल के कमरा नंबर 103 में ठहरे हुए थे. होटल कर्मियों के अनुसार, रविवार को अजय कुमार शर्मा काम के सिलसिले में बाहर गए थे और शाम करीब 4:28 बजे होटल लौटे. कमरे में जाने के बाद उन्होंने भोजन न करने की बात कहते हुए सिर्फ फल मंगवाए थे. रात में आखिरी बार उन्होंने वाई-फाई को लेकर रिसेप्शन पर कॉल किया था. इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका.

सोमवार (26 जनवरी) की सुबह से उनकी कोई गतिविधि नजर नहीं आने पर होटल कर्मियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. बाद में उन्हें लेने आने वाले ड्राइवर के फोन के बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर जक्कनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया, जहां अजय कुमार शर्मा का शव मिला. घटना की जानकारी मिलते ही सदर एएसपी अभिनव भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने होटल स्टाफ और मालिक से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज और एंट्री-एग्जिट रजिस्टर की जांच की. मृतक के सूटकेस से परिजनों से जुड़ी जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने उनके परिवार को सूचित किया.

फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है. मृतक के पास से मिले दस्तावेज, भारतीय मुद्रा और पाउंड को जब्त कर सीजर लिस्ट तैयार की गई है. खबर लिखे जाने तक परिजन भारत नहीं पहुंच सके थे. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

रिपोर्टर--प्रकाश सिन्हा

