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पटना में राजद विधायक के भाई से दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग, वारदात CCTV में कैद

Patna Crime News: राजद के विधायक राहुल कुमार के भाई रोहित कुमार से दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 15, 2026, 12:36 PM IST

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पटना में राजद विधायक राहुल कुमार के भाई से चेन स्नैचिंग
पटना में राजद विधायक राहुल कुमार के भाई से चेन स्नैचिंग

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. अब शहर के पॉश इलाकों में भी लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. ताजा मामला कंकड़बाग थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां राजद के विधायक राहुल कुमार के भाई रोहित कुमार से दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं.

बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह रोहित कुमार कंकड़बाग इलाके से गुजर रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया. दोनों बदमाश हेलमेट पहने हुए थे, ताकि उनकी पहचान न हो सके. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधी तेज रफ्तार में आए और कुछ ही सेकेंड के भीतर रोहित कुमार के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए. आसपास मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक बदमाश मौके से निकल चुके थे.

पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाइक पर सवार अपराधियों ने पैदल जा रहे रोहित कुमार को निशाना बनाया और चेन छीनते ही तेजी से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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घटना की जानकारी मिलते ही कंकड़बाग थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके. शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि अपराधी पहले से रेकी कर रहे थे और मौका मिलते ही घटना को अंजाम दिया गया.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

यह भी पढ़ें: 'सोना निकालना है तो गुजरात में डलवाएं रेड', राजद विधायक का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

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