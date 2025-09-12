Bihar News: खगड़िया में राजद विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या
Bihar News: खगड़िया में राजद विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या

Bihar News: बिहार में बदमाशों का कहर प्रतिदिन बढते जा रहा है. एक बार फिर खगड़िया में अज्ञात बदमाशों ने राजद विधायक रामबृझ सदा के ड्राइवर लक्ष्मण सदा पर खुलेआम गोली मार कर हत्या कर दी. इससे पहले भी राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास अपराधियों ने राजद नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 12, 2025, 11:48 AM IST

ड्राइवर लक्ष्मण सदा, खगड़िया न्यूज
ड्राइवर लक्ष्मण सदा, खगड़िया न्यूज

Bihar News: बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वे दिन-दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला खगड़िया जिले का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने राजद विधायक रामबृझ सदा के ड्राइवर लक्ष्मण सदा की गोली मारकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मण सदा बाइक से अपने ससुराल जा रहा था. इसी दौरान अलौली थाना क्षेत्र के मघौना पुलिस पिकेट से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने घात लगाकर उस पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई.

ये भी पढें: बैंककर्मी की पत्नी ने की खुदकुशी, हत्या या आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी!

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. विधायक के ड्राइवर की हत्या ने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल मचा दी है. इस घटना ने पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह वारदात मघौना पुलिस पिकेट से चंद कदमों की दूरी पर हुई है. वारदात की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. हालांकि, हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है.

इससे पहले, पटना में बुधवार देर रात राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास अपराधियों ने राजद नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मृतक जमीन कारोबार से जुड़े बताए जाते हैं. पुलिस के मुताबिक, राजकुमार चित्रगुप्त नगर रोड नंबर 17 में रहते थे. वे देर रात अपनी कार से लौट रहे थे तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. खुद को बचाने के लिए वे पास के एक दुकान में घुस गए. अपराधियों ने वहां पहुंचकर उन्हें गोली मार दी और फरार हो गए. घायल अवस्था में राजकुमार राय को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इनपुट: आईएएनएस

इनपुट: आईएएनएस

 

 

Bihar Crime Newsbihar khagaria news

