रातों-रात मौत या साजिश? RJD नेता सुरेंद्र यादव के बेटे का घर के पास मिला शव, मचा हड़कंप!

RJD leader Surendra Yadav son dies: सहरसा से बड़ी खबर सामने आई है. सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के ढाब गांव में आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव के बेटे प्रीतम कुमार का शव संदिग्ध स्थिति में घर के पास मिला है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. परिवार ने बेटे की मौत को हत्या बताया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

डॉक्टरों ने जांच के बाद किया मृत घोषित

घटना के बारे में परिजनों का कहना है कि रात में सभी लोग खाना खाकर सो गए थे. सुबह जब मृतक की मां पानी लेने के लिए ट्यूबवेल की ओर गईं तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बेहोश अवस्था में जमीन पर गिरा पड़ा है. परिजन तुरंत प्रीतम को लेकर सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है. अचानक हुई इस मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया है. मृतक की पहचान प्रीतम कुमार के रूप में हुई है, जो आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव का पुत्र था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, प्रीतम इलाके में मिलनसार और शांत स्वभाव का युवक था. उसकी मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई.

पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया अस्पताल

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. सिमरी बख्तियारपुर के डीएसपी मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि शव संदेहास्पद स्थिति में आवासीय परिसर से बरामद किया गया है. उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सहरसा सदर अस्पताल भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसी ने सुनियोजित तरीके से प्रीतम की हत्या की है. उनका कहना है कि प्रीतम का किसी से कोई विवाद नहीं था, फिर भी उसकी मौत अचानक हुई, जिससे यह संदेह और गहरा हो गया है. डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

इनपुट: विशाल कुमार, सहरसा