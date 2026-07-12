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भागलपुर में फौजी की पत्नी को बंधक बनाकर लूटा था घर, पुलिस ने हथियार देने वाले और सोना खरीदने वाले 7 आरोपियों को दबोचा

Bhagalpur News: भागलपुर में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक आर्मी जवान के घर को निशाना बनाते हुए बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गणेशीबाग में हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर जवान की पत्नी और स्कूल से लौटी मासूम बेटी को बंधक बना लिया था.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 12, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:32 PM IST
भागलपुर में फौजी की पत्नी को बंधक बनाकर लूटा था घर, पुलिस ने हथियार देने वाले और सोना खरीदने वाले 7 आरोपियों को दबोचा
Image Credit: (Z News) भागलपुर में आर्मी जवान के घर हथियार के बल हुई डकैती का खुलासाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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