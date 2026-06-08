Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /Khan Sir: रौशन आनंद को मिलेगी जमानत? खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Khan Sir: रौशन आनंद को मिलेगी जमानत? 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर फायरिंग मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

पटना में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर अदालत में सोमवार (8 जून) को सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. अब सभी की नजर अदालत के फैसले पर टिकी है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 08, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:51 AM IST
Khan Sir: रौशन आनंद को मिलेगी जमानत? 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर फायरिंग मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रौशन आनंद को मिलेगी जमानत? KGS के बाहर फायरिंग मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
khan sir4 min ago
2
Nawada News6 min ago
3
Jehanabad news23 min ago
4
Pawan Singh26 min ago
5
Jharkhand news38 min ago