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Muzaffarpur News: ट्रेनों में करते थे छिनतई-लूटपाट, RPF ने 4 शातिर बदमाशों को धरा, नेपाल से जुड़े तार

Muzaffarpur Crime News: पकड़े गए अभियुक्तों के तार नेपाल से जुड़े होने की बात सामने आई है. कहा जा रहा है कि अभियुक्त लूट का सोना नेपाल में खपाते थे. सोने के गहनों से उनकी पहचान ना उजागर हो जाए, इसके लिए वे गहनों को गलाकर उसका आकार बदल देते थे.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 07, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:45 AM IST
Muzaffarpur News: ट्रेनों में करते थे छिनतई-लूटपाट, RPF ने 4 शातिर बदमाशों को धरा, नेपाल से जुड़े तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस की बड़ी कामयाबी

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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