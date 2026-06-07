/Muzaffarpur News: ट्रेनों में करते थे छिनतई-लूटपाट, RPF ने 4 शातिर बदमाशों को धरा, नेपाल से जुड़े तार

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Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों से लूटपाट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शातिर बदमाशों का नेपाल से तार जुड़ा है. कहा जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश लूट के सोना को नेपाल में खपाते थे. 28 मई को ट्रेन मैनेजर संतोष कुमार से हुई छिनतई में भी यही चारों अभियुक्त शामिल थे. दरअसल, बीती 4 मई को ट्रेन मैनेजर संतोष कुमार हाजीपुर से छपरा जाने के लिए प्लेटफॉर्म संख्या-3 पर ट्रेन में चढ़ रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने उनकी सोने की चेन काट ली थी. इस संबंध में उन्होंने हाजीपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल एसपी बीना कुमारी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था. तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर जांच शुरू की गई. टीम ने स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले तो उसमें अभियुक्तों की पूरी वारदात कैद थी. जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की. पुलिस को आशंका थी कि यह गिरोह दोबारा वारदात को अंजाम दे सकता है. घटना के कुछ दिन बाद हाजीपुर स्टेशन से 3 संदिग्धों को सीसी टीवी कैमरा में देखा गया.जिसके बाद पकड़ लिया गया.
उनकी निशानदेही पर पूर्वी चंपारण के भेलाही थाना क्षेत्र में छापेमारी कर चौथे आरोपी धीरज कुमार उर्फ बंदा को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने धीरज के घर से पीड़ित की चेन को गलाकर बनाया गया लगभग 11 ग्राम सोना औक घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में अजय राज, हरेराम राय, कमलेश राय और धीरज कुमार उर्फ बंदा शामिल हैं. इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व रेल थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने किया. पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए न्यायालय भेजते हुए मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.