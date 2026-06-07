/Muzaffarpur News: ट्रेनों में करते थे छिनतई-लूटपाट, RPF ने 4 शातिर बदमाशों को धरा, नेपाल से जुड़े तार

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों से लूटपाट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शातिर बदमाशों का नेपाल से तार जुड़ा है. कहा जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश लूट के सोना को नेपाल में खपाते थे. 28 मई को ट्रेन मैनेजर संतोष कुमार से हुई छिनतई में भी यही चारों अभियुक्त शामिल थे. दरअसल, बीती 4 मई को ट्रेन मैनेजर संतोष कुमार हाजीपुर से छपरा जाने के लिए प्लेटफॉर्म संख्या-3 पर ट्रेन में चढ़ रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने उनकी सोने की चेन काट ली थी. इस संबंध में उन्होंने हाजीपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.