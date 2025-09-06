भागलपुर रेलवे स्टेशन पर भड़काऊ नारे और फिलिस्तीन झंडा फहराने से मचा बवाल, पुलिस जांच में जुटी

भागलपुर: ईद-ए-मिलादुन्नबी पर्व के मौके पर भागलपुर में असामाजिक तत्वों की हरकत से माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई है. रेलवे स्टेशन परिसर में एक युवक ने फिलिस्तीन का झंडा फहराया और भड़काऊ नारे लगाए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, युवक ने फिलिस्तीन का झंडा फहराते हुए "गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा" जैसे भड़काऊ नारे लगाए. इसके अलावा "फिलिस्तीन जिंदाबाद" और "इजराइल मुर्दाबाद" के भी नारे लगाए गए. यह वीडियो युवक अरमान हुसैन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया गया था, जिसके बाद यह तेजी से फैल गया और विवाद का कारण बन गया.

वीडियो वायरल होने के बाद भागलपुर के सीनियर एसपी हृदयकान्त ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि युवक की तलाश की जा रही है और पूछताछ के बाद ही उसकी मंशा साफ हो पाएगी. एसपी ने स्पष्ट किया कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे समाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताया और कहा कि "भागलपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराना और ऐसे नारे लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. यह लोग पाकिस्तान और फिलिस्तीनी आतंकियों की मानसिकता से प्रभावित हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद की मिलीभगत से ऐसी गतिविधियां हो रही हैं और 1989 के भागलपुर दंगे को भी याद दिलाते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस की साजिश से दंगे भड़के थे.

घटना के बाद शहर में लोग सतर्क हो गए हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से चौकसी में है. पुलिस का कहना है कि किसी भी हालत में शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी. इस बीच, स्थानीय लोगों ने भी अपील की है कि ऐसी हरकतों से बचा जाए और समाजिक सौहार्द बनाए रखा जाए.

इनपुट- अश्विनी कुमार

