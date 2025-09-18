Darbhanga News: विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन पर बवाल, हिन्दू-मुस्लिम के बीच तनाव
Darbhanga News: विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन पर बवाल, हिन्दू-मुस्लिम के बीच तनाव

Darbhanga News: दरभंगा के कटहरिया गांव में पहली बार हुए बाबा विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिन्दू-मुस्लिम समुदाय आमने-सामने आ गए. मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा गुजरने पर विवाद बढ़ा तो प्रशासन ने हस्तक्षेप कर मार्ग बदल दिया. त्वरित कार्रवाई से बड़ा टकराव टल गया, लेकिन घटना ने सौहार्द पर सवाल खड़े किए.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:11 PM IST

दरभंगा में विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन पर बवाल
Darbhanga News: बिहार के दरभंगा जिले में बाबा विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद खड़ा हो गया. मामला सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के कटहरिया गांव का है, जहां प्रतिमा विसर्जन यात्रा को मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरने से रोक दिया गया. इससे दोनों समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई. जानकारी के अनुसार, इस बार पहली बार बाबा विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया था. पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन यात्रा जब मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले से गुजरने लगी तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया. उन्होंने प्रतिमा को रोक दिया और यात्रा को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी. धीरे-धीरे माहौल बिगड़ने लगा और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तत्काल हरकत में आया. एसडीएम विकास कुमार और एसडीपीओ शुभेंद्र कुमार सुमन भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. पुलिस अधिकारियों ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग अड़े रहे और प्रतिमा को अपने क्षेत्र से नहीं गुजरने देने का फैसला दोहराया. हिन्दू समुदाय के स्थानीय युवकों ने आरोप लगाया कि जब मुस्लिम समुदाय के पर्व-त्योहार होते हैं तो वे उनका स्वागत करते हैं, यहां तक कि उन्हें पेय पदार्थ तक उपलब्ध कराते हैं. बावजूद इसके, जब उनकी बारी आई तो प्रतिमा को ले जाने से रोक दिया गया. युवकों का कहना था कि प्रतिमा को भीड़ के साथ नहीं, बल्कि केवल ठेला पर रखकर दो व्यक्ति ही लेकर गुजरते, फिर भी उन्हें अनुमति नहीं दी गई.

स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने विवादित मार्ग को बदलने का फैसला लिया. अब प्रतिमा को लंबी दूरी तय कर जिला मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र से होकर ले जाया जाएगा. इसके लिए कटहरिया से बूथकारा, घनकारा होते हुए सिंहवाड़ा के बटेश्वर स्थान मंदिर तक का नया मार्ग निर्धारित किया गया है, जहां प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा. प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से बड़ा विवाद टल गया, लेकिन इस घटना ने सांप्रदायिक सौहार्द पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति न पैदा हो और दोनों समुदाय आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं. 

इनपुट- मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

