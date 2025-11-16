Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Bihar Crime: समस्तीपुर में दिखा अपराधियों का तांडव, दिन दहाड़े पान वाले को मारी गोली

Bihar Crime News: समस्तीपुर जिले से एक बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां एक गांव में घर के बाहर पान की दुकान लगाने वाले 31 वर्षीय अरविंद साहनी को अपराधियों ने गोली मार दी है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:07 AM IST

Bihar Crime News: बिहार के समस्तीपुर जिले से दिल दहला देने वाले घटना सामने आ रही हैं. घटना खानपुर थाना क्षेत्र के मनवाड़ा गांव की हैं, जहां अपने घर के बाहर पान की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार को दिनदहाड़े अपराधियों ने गोली मार उससे गंभीर रूप से घायल कर दिया हैं. व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना में मृत व्यक्ति की पहचान रंजीत सहनी के 31 वर्षीय पुत्र अरविंद साहनी के रूप में हुई है.

गांव के पूर्व मुखिया ने दी जानकारी- कहां डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
गांव के पूर्व मुखिया राजगीर महतो ने बताया कि मृतक अरविंद साहनी अपने घर के बाहर ही पान की दुकान चलाते थे, जहां अपराधियों ने उन्हें उनके दुकान के आगे ही गोली मार दी, जिसके बाद उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत समस्तीपुर के सदर अस्पताल ले गए, जहां पर अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हैं.

पुलिस ने दिया अपराधियों को पकड़ने की उम्मीद- कहां छापेमारी कर रही पुलिस
इस ​घटना की जानकारी मिलते ही खानपुर थाना पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और इस मामले की जांच में जुट गई है. पान वाले की हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हैं. पुलिस ने परिजनों को सराहना दी की वह अपराधियों को जल्द से जल्द पकडेगी. इसके अलावा पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है. अभी तक हत्या किस कारण की गई हैं, पुलिस को अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं हैं.

इनपुट: मुनटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bihar NewsBihar Crime News

