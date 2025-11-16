Advertisement
Begusarai News: दर्दनाक! 7 साल के बेटे को छोड़कर मां ने लगाई फांसी, इलाके में सनसनी

Begusarai News: बेगुसराय में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा हैं, जहां एक महिला ने अचानक आत्महत्या कर ली हैं, परिजनों ने भी पूछे जाने पर कोई भी ऐसा शक किसी पर नहीं जताया.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:40 AM IST

Begusarai News: बेगूसराय से एक बड़ी घटना सामने आ रही हैं. घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी वार्ड संख्या 16 से हैं, जहां एक महिला का शव फंदे से लटका मिला.  पुलिस को इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने दी. आत्महत्या की खबर मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

मृतका की पहचान समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव निवासी अमरनाथ शर्मा की 32 वर्षीय पत्नी शोभा देवी के रूप में हुई है. मायके पक्ष के अनुसार वह छोड़ाही थाना क्षेत्र के पंसल्ला गांव की रहने वाली थी. मृतका का एक सात वर्ष का बेटा भी है, जो इस समय अपने ननिहाल में रह रहा है.जानकारी के मुताबिक, शोभा देवी ने बेगूसराय के जीडी कॉलेज में एडमिशन ले रखा था. इसी वजह से वह पिछले दो से तीन महीनों से प्रोफेसर कॉलोनी स्थित विकास सिंह के मकान में किराए पर रह रही थीं. उनके पति अमरनाथ शर्मा दिल्ली में लकड़ी का काम करते हैं और अक्सर बाहर ही रहते थे.

ये भी पढ़ें: Bihar Crime: समस्तीपुर में दिखा अपराधियों का तांडव

स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार से शोभा देवी घर से बाहर नहीं निकली थीं. इसी बीच शनिवार की शाम मकान मालकिन जब उन्हें देखने उनके कमरे तक पहुंची तो देखा कि दरवाजा अंदर से खुला था. अंदर प्रवेश करने पर शोभा देवी का शव पंखे से लटका हुआ मिला. घटना देखकर मकान मालकिन स्तब्ध रह गईं और तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी. इसके बाद मामले की जानकारी रतनपुर थाना पुलिस को दी गई.सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को नीचे उतारा, पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है. यह स्पष्ट नहीं हुआ कि आत्महत्या का कारण क्या है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा.

इनपुट: जितेन्द्र कुमार 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

