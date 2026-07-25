सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे: बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने किए कई बड़े ऐलान

मुख्यामंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार राज्य में बड़े टाउनशिप, उद्योग और निजी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने बताया कि 200 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है तथा बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और 15 नई चीनी मिलें खोलने की दिशा में पहल की जा रही है. उन्होंने नेपाल से आने वाले बाढ़ के पानी और बढ़ती जनसंख्या को बिहार की बड़ी चुनौतियां बताते हुए कहा कि नदियों के प्रबंधन और मानव संसाधन के बेहतर उपयोग पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है. इसके अलावा बालिका विद्यालयों के बाहर 'पुलिस दीदी' की तैनाती, जीविका टावर के निर्माण और सभी पुलिस लाइनों में स्कूल खोलने जैसे फैसलों की भी घोषणा की.