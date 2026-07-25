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सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे: बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने किए कई बड़े ऐलान

Samrat Sarkar 100 days Complete: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राज्य की जनता को बधाई देते हुए इसे सेवा, समर्पण और सुशासन के 100 दिन बताया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 25, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:09 PM IST
सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे: बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने किए कई बड़े ऐलान
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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