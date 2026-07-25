सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे: बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने किए कई बड़े ऐलान

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Samrat Sarkar 100 days Complete: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बिहार की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह सेवा और समर्पण के 100 दिन हैं. उन्होंने इसे अपने जीवन का भावुक और सौभाग्यपूर्ण क्षण बताया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकसित बिहार के विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है. सम्राट चौधरी ने कहा कि यह सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि बिहार की जनता की सरकार है और सभी जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी 534 प्रखंडों में डिजिटल सहयोग शिविर शुरू किए हैं. सहयोग पोर्टल पर दर्ज आवेदनों की 10 दिनों के भीतर सुनवाई और एक महीने के अंदर समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का काम नहीं होता है तो वह स्वयं उसकी समस्या का समाधान कराएंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने अभियान चलाकर एक करोड़ लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया है.
वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की संरचना पर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज खोलने का कार्य किया गया है. अगले पांच वर्षों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित की जाएगी ताकि बिहार के बच्चों को पढ़ाई के लिए दुसरे राज्यों में न जाना पड़े. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 551 स्कूलों को मॉडर्न स्कूल बनाया गया है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है. स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि इलाज में लापरवाही करने वाले डॉक्टरों और बिना कारण मरीजों को रेफर करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मुख्यामंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार राज्य में बड़े टाउनशिप, उद्योग और निजी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने बताया कि 200 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है तथा बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और 15 नई चीनी मिलें खोलने की दिशा में पहल की जा रही है. उन्होंने नेपाल से आने वाले बाढ़ के पानी और बढ़ती जनसंख्या को बिहार की बड़ी चुनौतियां बताते हुए कहा कि नदियों के प्रबंधन और मानव संसाधन के बेहतर उपयोग पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है. इसके अलावा बालिका विद्यालयों के बाहर 'पुलिस दीदी' की तैनाती, जीविका टावर के निर्माण और सभी पुलिस लाइनों में स्कूल खोलने जैसे फैसलों की भी घोषणा की.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा