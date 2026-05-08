बिस्कुट-हॉर्लिक्स ही खाया था बस..., स्कूल संचालक ने गर्म छोलनी से दाग दिया 8 साल के बच्चे का चेहरा

Patna News: पटना के दनियावां थाना क्षेत्र के फरीदपुर बाजार स्थित एक निजी स्कूल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. 8 वर्षीय मासूम अभिराज पर बिस्कुट और हॉर्लिक्स के कुछ पैकेट खाने का आरोप लगाकर स्कूल संचालक ने उसके चेहरे पर गर्म छोलनी से दाग दिया. घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और दहशत का माहौल है.

ये है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, दनियावां थाना अंतर्गत मौजपुर निवासी अभिराज कुमार (8 वर्ष) फरीदपुर बाजार स्थित ड्रीम लाइन इंग्लिश पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है. बताया गया कि स्कूल संचालक उमेश कुमार और उसकी पत्नी ने हॉस्टल में कुछ बिस्कुट और हॉर्लिक्स रखे थे. संचालक की गैर-मौजूदगी में मासूम अभिराज ने वह सामान खा लिया.

संचालक के लौटने पर जब उसे सामान गायब मिला, तो वह आगबबूला हो उठा और उसने बच्चे के चेहरे पर गर्म छोलनी से दाग दिया. बच्चे की रोने-चीखने की आवाज सुनकर अन्य छात्र सहम गए.

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बच्चे का इलाज, पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद बच्चे को तत्काल दनियावां पीएचसी में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है. बच्चे के चेहरे पर गंभीर दाग के निशान हैं. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपित संचालक दंपति की तलाश तेज कर दी गई है.

अभिभावकों का गुस्सा, स्कूल में हंगामा

घटना की जानकारी मिलते ही बच्चे के मामा और मां-पिता समेत परिजन स्कूल पहुंच गए. उन्होंने संचालक और उसकी पत्नी के खिलाफ जोरदार विरोध किया. परिजनों ने बताया कि मासूम के चेहरे की त्वचा बुरी तरह झुलस चुकी है. पीड़ित बच्चे के मामा ने दनियावां थाने में संचालक दंपति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

छात्रों और अभिभावकों में दहशत

स्कूल परिसर में सामने आई इस अमानवीय हरकत के बाद अन्य छात्रों और उनके अभिभावकों में भय का माहौल है. कई अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

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