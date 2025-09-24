Gayaji Naxal: एनडीए की जनसभा से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी
Bihar Jharkhand Crime

Gayaji Naxal: एनडीए की जनसभा से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी

Gayaji Naxal News: गयाजी जिले में तारचूआ और प्रांनतांड़ के जंगलों से सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली सामान बरामद किया. मिली जानकारी के अनुसार, गयाजी में एनडीए की एक जनसभा होने वाली थी. सुरक्षाबलों ने इससे पहले नक्सलियों मंसूबों पर पानी फेर दिया है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 24, 2025, 11:17 AM IST

गयाजी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद
Gayaji Naxal Area: गयाजी जिले के नक्सल प्रभावित इलाका डुमरिया प्रखंड अंतर्गत छकरबंधा थाना क्षेत्र के तारचूआ और प्रांनतांड़ गांव के जंगलों में सुरक्षाबलों ने 23 सितबंर, दिन मंगलवार को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. जिला पुलिस, एसटीएफ और सीआरपीएफ बी/47वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 2 किलो का एक केन आईईडी, 19 नग 9 बोल्ट की बैटरी, 30 राउंड एके-47 की गोली, 20 फीट कोडेक्स वायर समेत अन्य सामान बरामद किया. 

गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए इस अभियान में सुरक्षाबलों ने उन जगहों पर छापेमारी की, जहां नक्सलियों ने विस्फोटक और बम बनाने की सामग्री छिपा रखा था. करीब 5 घंटे तक चला यह सर्च ऑपरेशन एसएसपी आनंद कुमार के निर्देशन और इमामगंज एसडीपीओ कमलेश कुमार के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. बरामद विस्फोटकों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि अन्य सामग्रियों को जब्ती सूची में दर्ज कर छकरबंधा थाना को सौंप दिया गया. 

सूत्रों के मुताबिक, नक्सली इन विस्फोटकों का इस्तेमाल किसी बड़े हमले की योजना में थे. हाल ही में झारखंड के पलामू के जंगलों में हुए नक्सली हमले के बाद से गयाजी-औरंगाबाद बॉर्डर इलाके में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई थी. उसी का नतीजा है कि सुरक्षाबलों ने समय रहते नक्सलियों की इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. अधिकारियों का कहना है कि इस कामयाबी से नक्सलियों के मंसूबों को करारा झटका लगा है.

बता दें कि इमामगंज विधानसभा में एनडीए गठबंधन का सभा होना है उक्त सभा में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और कई अन्य मंत्रियों की सभा को संबोधित करेंगे. साथ ही विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं. ऐसे समय में छकरबंधा के जंगल से विस्फोटक और नक्सली सामग्री बरामद होना सुरक्षाबलों की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि नक्सली इन सामग्रियों का इस्तेमाल चुनावी हिंसा में करने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश पर पूरी तरह पानी फेर दिया.

इमामगंज एसडीपीओ कमलेश कुमार ने बताया कि संयुक्त अभियान के दौरान 2 किलो का एक केन आईईडी, 19 नग 9 बोल्ट बैटरी, 30 राउंड एके-47 की गोली, 20 फीट कोडेक्स वायर और अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं. सुरक्षाबलों की यह सफलता नक्सलियों की बड़ी साजिश पर पानी फेरने वाली है. हमारी प्राथमिकता क्षेत्र में शांति और चुनावी सुरक्षा सुनिश्चित करना है. जंगलों में सघन सर्च अभियान अभी जारी है और आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे. नक्सलियों को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा.

रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार

Bihar News

