आपकी निजी जानकारी विदेशी साइबर जालसाजों को बेच रहे थे, मुजफ्फरपुर पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 को धर दबोचा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर की साइबर पुलिस टीम ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 को धर दबोचा है. इस गिरोह का एक सदस्य यूपी के गाजीपुर का है तो बाकी मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों रहने वाले हैं. बताया जाता है कि मास्टरमाइंड युवकों का ब्रेनवाश कर और पैसे की लालच देकर भोले भाले लोगों के निजी डेटा चुराकर विदेशी साइबर अपराधियों को बचता था. उसका बांग्लादेश से कनेक्शन भी सामने आया है. पकड़े गए लोगों के पास से मोबाइल और आईपैड जब्त किया गया है, जिन्हें लैब भेजा गया है. पुलिस इस मामले की तह तक जाना चाहती है.

मुजफ्फरपुर में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी के नेतृत्व में एक साइबर टीम बनाई. साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार इस टीम की मॉनीटरिंग कर रहे थे. इस मामले में एसटीएफ का भी सहयोग लिया जा रहा था. इसी बीच सूचना के आधार पर पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र से ऋषभ कुमार नामक एक युवक को गिरफ्तार किया और गहनता से पूछताछ हुई तो पता चला कि तीन और सहयोगी हैं, जिसके साथ मिलकर ये लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर फ्रॉड करते हैं.

ऋषभ कुमार की निशानदेही पर यूपी के गाजीपुर से दीपक चौधरी, बिहार के दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र से सुधांशु कुमार और मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र से साहिल कुमार को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में पता चला कि ऋषभ कुमार अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पहले अवैध रूप से आम लोगों के डाटा की चोरी करता था, फिर उस आम लोगों के निजी डाटा को विदेशी लोगों के हाथों बेच देता था. साइबर पुलिस टीम ने एक बैंक अकाउंट को सीज किया है, जिसमें तकरीबन 4 लाख रुपए की राशि जमा है. अब यह जांच की जा रही है कि ये आम लोगों का निजी डेटा कहां कहां बेचते थे.

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एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि यह लोग फर्जी सिम कार्ड एवं टेलीग्राम आईडी का यूज कर आम लोगों के चुराए गए मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वाहन संबंधी जानकारी आदि को टेलीग्राम बॉट और API/OSINT के माध्यम से विदेश में बैठे बड़े साइबर अपराधियों को भेजते थे. फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों के मोबाइल और आईपैड को लैब में भेजकर जांच कराई जा रही है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार