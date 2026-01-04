Advertisement
पार्सल देने की बात कहकर नीचे बुलाया और फिर..., पटना में छात्र से कुकर्म का सनसनीखेज मामला

Patna Crime News: पटना से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बॉयज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र को अज्ञात लोगों ने बहाने से नीचे बुलाया और फिर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया.

Patna Crime News: पटना के श्रीकृष्णापूरी थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ जबरन अप्राकृतिक यौनाचार का गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. पीड़ित युवक ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित पटना के एक बॉयज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है. पीड़ित के अनुसार, उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें पार्सल आने की बात कहकर उसे हॉस्टल के नीचे बुलाया गया. वहां पहले से मौजूद तीन से चार परिचित युवकों ने उसे बहला-फुसलाकर एक निजी हॉस्टल में ले गए. 

निर्वस्त्र कर अप्राकृतिक यौनाचार
आरोप है कि वहां उसके साथ मारपीट की गई, फिर हॉस्टल की छत पर ले जाकर उसे निर्वस्त्र कर जबरन अप्राकृतिक यौनाचार किया गया. इस दौरान आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया. पीड़ित का कहना है कि अब आरोपी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे रुपये की मांग कर रहे हैं. रुपये नहीं देने पर वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी जा रही है, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान है.

मामले की गंभीरता से जांच जारी
इस मामले में श्रीकृष्णापूरी थानाध्यक्ष जितेंद्र राणा ने बताया कि पीड़ित और आरोपी पहले से एक-दूसरे को जानते थे और दोनों दोस्त थे. आरोप है कि पीड़ित आरोपी की गर्लफ्रेंड से बातचीत करता था, इसी को लेकर विवाद हुआ था. फिलहाल मुख्य आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

यह भी पढ़ें: भागलपुर: दारोगा पर लगा रिश्वतखोरी का आरोप तो थाने में BJP विधायक के सामने दी सफाई

