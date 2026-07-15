/मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात: बाइक पर बैठी हालत में मिला युवक का शव, सिर में मारी गई है गोली

किराए के मकान में रहकर करता था काम

मृतक मूल रूप से मोतीपुर का रहने वाला है, जो मुजफ्फरपुर शहर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगम्बरपुर में किराए के मकान में रहकर काम करता था. स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक का शव एक बाइक पर बैठी अवस्था में मिला, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने हत्या करने के बाद शव को बाइक पर बैठाकर वहां छोड़ दिया. स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो इसकी सूचना स्थानीय अहियापुर थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया. एसडीपीओ टाउन टू विनिता सिन्हा के FSL टीम मौके पर पहुंच कर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य इकट्ठा कर रही है ताकि हत्या के पीछे शामिल अपराधियों की पहचान की जा सके.