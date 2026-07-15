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मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात: बाइक पर बैठी हालत में मिला युवक का शव, सिर में मारी गई है गोली

मुजफ्फरपुर में बाइक पर बैठी हालत में युवक का शव मिला है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया. मृतक के परिजनों का कहना है राकेश की हत्या आपसी रंजिश की गई हैं.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 15, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:09 PM IST
मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात: बाइक पर बैठी हालत में मिला युवक का शव, सिर में मारी गई है गोली
Image Credit: मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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