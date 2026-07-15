/मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात: बाइक पर बैठी हालत में मिला युवक का शव, सिर में मारी गई है गोली

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मुजफ्फरपुर में होर्डिंग पोस्टर लगाने वाले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. घटना जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर की है. मृतक युवक की पहचान राकेश कुमार के रूप में की गई है, जो शहर में होर्डिंग पोस्टर लगाने का काम करता था. युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. कोल्हुआ पैगंबरपुर के चौर में बाइक पर बैठे युवक का शव मिला. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की बाइक जब्त कर ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. पुलिस FSL टीम की मदद से साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच कर रही है. फिलहाल हत्या का कारण आपसी दुश्मनी बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी है.
किराए के मकान में रहकर करता था काम
मृतक मूल रूप से मोतीपुर का रहने वाला है, जो मुजफ्फरपुर शहर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगम्बरपुर में किराए के मकान में रहकर काम करता था. स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक का शव एक बाइक पर बैठी अवस्था में मिला, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने हत्या करने के बाद शव को बाइक पर बैठाकर वहां छोड़ दिया. स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो इसकी सूचना स्थानीय अहियापुर थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया. एसडीपीओ टाउन टू विनिता सिन्हा के FSL टीम मौके पर पहुंच कर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य इकट्ठा कर रही है ताकि हत्या के पीछे शामिल अपराधियों की पहचान की जा सके.
जल्द किया जाएगा मामले का खुलासा
मृतक के परिजनों का कहना है राकेश की हत्या आपसी रंजिश की गई हैं और हत्या को लेकर परिजनों ने कुछ लोगों पर संदेह जताया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है. एसडीपीओ टाउन-2 विनीता सिन्हा ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बारीकी से जांच करते हुए देखा कि युवक के सिर में गोली लगी है. परिजनों ने पुलिस को बताया है कि मृतक का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जायेगा.