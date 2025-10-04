Advertisement
Jharkhand News: चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान चाकूबाजी, सात युवक घायल, एक की हालत गंभीर

Jharkhand Crime News: दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस लौट रहे हरिजन बस्ती के युवकों पर 15 हमलावरों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया. सात युवक घायल, वहीं एक की हालत गंभीर. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 04, 2025, 01:37 PM IST

चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान चाकूबाजी
चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान चाकूबाजी

Jharkhand Crime News: झारखंड के चक्रधरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हरिजन बस्ती के युवकों पर ताबड़तोड़ चाकूबाजी की घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, हरिजन बस्ती के युवक विसर्जन जुलूस में शामिल होकर वापस लौट रहे थे, तभी चक्रधरपुर थाना के पास करीब 15 हमलावर युवक जुलूस में घुस गए और सात युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में ध्रुव मुखी, गोविंदा मुखी, दिनेश मुखी, रिक्की मुखी, अतुल मुखी, अमन मुखी और अजय मुखी गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि रिक्की मुखी की स्थिति गंभीर बनी हुई है. अन्य घायल युवकों का इलाज चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में चल रहा है. हमले के बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गए.

घटना के दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए. घायल युवकों के परिजन और साथी रेलवे अस्पताल पहुंचे और पूरी रात उनकी देखभाल में जुटे रहे. पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बताया कि घायलों ने हमलावरों की पहचान कर दी है और उनकी तलाश में कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: शर्मनाक! मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा मेला देखकर लौट रही 12 साल की बच्ची से गैंगरेप

इस हमले के बाद हरिजन बस्ती में गुस्से और रोष का माहौल है. स्थानीय लोग बड़ी संख्या में रेलवे अस्पताल पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. लोगों का कहना है कि इस तरह की हिंसा किसी भी सामुदायिक या धार्मिक आयोजन में बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि सभी अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दी जाएगी. वहीं, अस्पताल में घायल युवकों का इलाज जारी है और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है. चक्रधरपुर में इस चाकूबाजी की घटना ने दुर्गा पूजा के उल्लास को ठेस पहुंचाई है प्रशासन और पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
इनपुट: आनंद प्रियदर्शी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Jharkhand Crime News

