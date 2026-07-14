/दानापुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: 18 गिरफ्तार, बंगाल से लाई गईं 3 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू

राजधानी पटना के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत खगौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. त्रिभुवन मोड़ के पास स्थित द ड्रैगन होटल में की गई संयुक्त छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल संचालकों, महिला दलाल और ग्राहकों समेत कुल 18 महिला-पुरुषों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान तीन नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया. यह छापेमारी दानापुर डीएसपी-2 अमरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में खगौल और रूपसपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की.