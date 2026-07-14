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दानापुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: 18 गिरफ्तार, बंगाल से लाई गईं 3 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू

Danapur News: दानापुर के खगौल में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. त्रिभुवन मोड़ के पास एक होटल में छापेमारी के बाद होटल संचालक समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 14, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:48 PM IST
दानापुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: 18 गिरफ्तार, बंगाल से लाई गईं 3 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू
Image Credit: दानापुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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