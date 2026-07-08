/पत्नी संग मिलकर पति चलता था स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट, दरभंगा पुलिस ने मारा छापा और 6 को धर लिया

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दरभंगा शहर के लहेरियासराय थाना क्षेत्र स्थित जीएन गंज में पंजाब नेशनल बैंक के सामने संचालित एक स्पा सेंटर में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. छापेमारी के दौरान तीन युवतियां, एक संचालक की पत्नी, एक ग्राहक युवक और स्पा सेंटर के मैनेजर समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार चारों युवतियों को पुलिस की निगरानी में वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है.
क्राइम ब्रांच के डीएसपी उदय शंकर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराया जा रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की, जिसमें एक ग्राहक युवक और एक युवती को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया. मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है.
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार युवतियां दिल्ली, गुजरात समेत अन्य राज्यों की रहने वाली हैं. उन्हें शहर के कई होटलों में ठहराया जाता था और ग्राहक आने पर स्पा सेंटर बुलाया जाता था. जांच के दौरान मैनेजर और एक युवती के मोबाइल फोन से कई अन्य युवतियों की तस्वीरें मिली हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ग्राहकों को पहले मोबाइल पर युवतियों की तस्वीरें दिखाई जाती थीं, पसंद आने पर उन्हें स्पा सेंटर बुलाया जाता था.
पुलिस ने बताया कि स्पा सेंटर करीब तीन माह पहले ही शुरू हुआ था. स्पा सेंटर का संचालक छापेमारी के दौरान फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
डीएसपी ने बताया कि मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य और नमूने एकत्र कराए गए हैं. एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार