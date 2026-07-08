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पत्नी संग मिलकर पति चलता था स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट, दरभंगा पुलिस ने मारा छापा और 6 को धर लिया

Darbhanga News: दरभंगा में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराया जा रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की, जिसमें एक ग्राहक युवक और एक युवती को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 08, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:24 PM IST
पत्नी संग मिलकर पति चलता था स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट, दरभंगा पुलिस ने मारा छापा और 6 को धर लिया
Image Credit: (Z News) दरभंगा में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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