शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड: CBI का बड़ा एक्शन; पटना पहुंची टीम ने SIT के साथ खंगाला घटनास्थल, अब नए सिरे से खुलेंगे राज

पटना (मुन्ना चक): बिहार को झकझोर देने वाले चर्चित शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड की जांच अब निर्णायक मोड़ पर है. राज्य सरकार की अनुशंसा पर औपचारिक रूप से केस टेकओवर करने के बाद, CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) की टीम आज मुन्ना चक स्थित घटनास्थल पर पहुंची.

ग्राउंड जीरो पर CBI की 'मैपिंग'

चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित हॉस्टल पहुंची CBI की टीम के साथ पटना पुलिस की SIT भी मौजूद रही. जांच अधिकारियों ने हॉस्टल के उन कमरों का निरीक्षण किया, जहां से विवाद और साक्ष्य मिले थे.

परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और आसपास के CCTV कैमरों के एंगल की जांच की.

SIT द्वारा पूर्व में जुटाए गए 'फॉरेंसिक साक्ष्यों' और 'बयानों' का मिलान किया.

क्यों अहम है CBI की एंट्री?

SIT की जांच के बाद भी कई अनसुलझे सवाल थे. अब CBI पूरे मामले की नए सिरे से (De-novo) जांच करेगी.

सूत्रों के अनुसार, टीम हॉस्टल के संचालकों और वहां रहने वाली छात्राओं से पूछताछ कर सकती है.

डिजिटल साक्ष्यों (मोबाइल फोन और कॉल रिकॉर्ड्स) का एडवांस लैब में विश्लेषण कराया जाएगा.

स्थानीय पुलिस की अब तक की थ्योरी को CBI अपनी कसौटी पर परखेगी.

बैकग्राउंड: क्या था मामला?

मुन्ना चक के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई इस संदिग्ध घटना ने राजधानी के हॉस्टलों में रह रही छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे CBI को सौंपने की सिफारिश की थी.

कैसे काम करती है सीबीआई, जानिए

घटनास्थल का पुनर्गठन (Crime Scene Re-creation)

सीबीआई की सबसे बड़ी ताकत उसकी CFSL (Central Forensic Science Laboratory) टीम है.

वैज्ञानिक विश्लेषण: टीम डमी (पुतलों) का उपयोग करके यह समझती है कि हत्या के वक्त कातिल और शिकार की स्थिति क्या रही होगी.

बैलिस्टिक और फॉरेंसिक: अगर गोली चली है, तो वह किस एंगल से आई और कितनी दूरी से चलाई गई, इसका सटीक गणित लगाया जाता है.

दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों का मिलान

सीबीआई सबसे पहले स्थानीय पुलिस की Case Diary और Post-Mortem Report को अपने कब्जे में लेती है.

डिजिटल फुटप्रिंट: आरोपी और पीड़ित के मोबाइल टावर लोकेशन, डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट और ईमेल को रिकवर करने के लिए सीबीआई की विशेष 'साइबर विंग' काम करती है.

'झूठ' पकड़ने वाली उन्नत तकनीकें

जब गवाह या संदिग्ध बार-बार बयान बदलते हैं, तो सीबीआई अदालत की अनुमति से इन तकनीकों का सहारा लेती है:

Polygraph (Lie Detector): इसमें व्यक्ति के रक्तचाप और धड़कन के जरिए झूठ का पता लगाया जाता है.

Narco Analysis: विशेष रसायनों के जरिए व्यक्ति को अर्ध-चेतन अवस्था में ले जाकर सच उगलवाया जाता है.

Brain Mapping: मस्तिष्क की तरंगों (P300 test) के जरिए यह देखा जाता है कि संदिग्ध ने वह अपराध स्थल पहले देखा है या नहीं.

मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग (Criminal Profiling)

सीबीआई के पास ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो अपराधी के 'मोडस ऑपरेंडी' (काम करने का तरीका) का अध्ययन करते हैं। इससे यह पता चलता है कि हत्या किसी पेशेवर अपराधी ने की है, किसी करीबी ने गुस्से में की है या यह एक सोची-समझी साजिश है.

'चेन ऑफ कस्टडी' की शुद्धता

स्थानीय पुलिस से अक्सर सबूतों के रखरखाव में गलती हो जाती है, लेकिन सीबीआई 'Chain of Custody' पर बहुत ध्यान देती है. यानी हर सबूत (जैसे खून के धब्बे, बाल या हथियार) को इतनी सावधानी से सील किया जाता है कि उसे अदालत में 'टेम्पर्ड' (छेड़छाड़ किया हुआ) न कहा जा सके.

सीबीआई और स्थानीय पुलिस में अंतर

विशेषता स्थानीय पुलिस सीबीआई (CBI)

समय सीमा अन्य केसों का दबाव अधिक होता है. विशेष केस पर ही पूरा फोकस रहता है.

संसाधन सीमित फॉरेंसिक लैब अत्याधुनिक राष्ट्रीय स्तर की लैब (CFSL)

क्षेत्राधिकार राज्य की सीमा तक सीमित. देश और इंटरपोल के जरिए विदेश तक पहुंच.

शंभू हॉस्टल कांड में अब क्या होगा?

1.क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी?

2.क्या स्थानीय पुलिस ने किसी 'खास व्यक्ति' के बयान दर्ज करने में देरी की?

3.हॉस्टल के रजिस्टर और एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स का डेटा फॉरेंसिकली वेरिफाई होगा.