बच्ची ने मां को बताई पूरी घटना

कुछ पड़ोसियों ने यह हरकत देखी, उस व्यक्ति को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी. बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया. पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को आंगनवाड़ी केंद्र छोड़ा था, लेकिन उस समय वहां कोई वर्कर मौजूद नहीं थी. इसी बीच, आरोपी वहां पहुंचा और बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिससे वह रोने लगी. केंद्र में तीन या चार ही बच्चे थे और आंगनवाड़ी वर्कर वहां नहीं थी. बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर आस-पास के लोग दौड़े चले आए और बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना बताई.