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मुजफ्फरपुर में शर्मनाक वारदात: आंगनवाड़ी केंद्र में 4 साल की बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी मो. हामिद गिरफ्तार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में आंगनवाड़ी केंद्र में 4 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की गई. इस मामले में पुलिस ने आरोपी मो. हामिद गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 11, 2026, 06:16 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:16 AM IST
मुजफ्फरपुर में शर्मनाक वारदात: आंगनवाड़ी केंद्र में 4 साल की बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी मो. हामिद गिरफ्तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर में शर्मनाक वारदात

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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