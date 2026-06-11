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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के मनियारी पुलिस स्टेशन इलाके से एक चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक 25 साल के स्थानीय व्यक्ति ने आंगनवाड़ी केंद्र में 4 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की. यह घटना तब हुई जब बच्ची पड़ोस के आंगनवाड़ी केंद्र पहुंची, लेकिन केंद्र की सेविका अभी नहीं आई थी, कई बच्चे पहले से ही वहां मौजूद थे. इसी दौरान, मो. हामिद नाम का एक स्थानीय व्यक्ति केंद्र में घुसा, उसने 4 साल की बच्ची को उठाया और उसके साथ छेड़छाड़ की.
बच्ची ने मां को बताई पूरी घटना
कुछ पड़ोसियों ने यह हरकत देखी, उस व्यक्ति को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी. बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया. पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को आंगनवाड़ी केंद्र छोड़ा था, लेकिन उस समय वहां कोई वर्कर मौजूद नहीं थी. इसी बीच, आरोपी वहां पहुंचा और बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिससे वह रोने लगी. केंद्र में तीन या चार ही बच्चे थे और आंगनवाड़ी वर्कर वहां नहीं थी. बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर आस-पास के लोग दौड़े चले आए और बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना बताई.
पुलिस ने हामिद को न्यायिक हिरासत में भेजा
इस घटना के बाद, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. SDPO-2 (पश्चिम) अनिमेष चंद्र ज्ञानी ने बताया कि एक युवती के साथ गलत हरकत की गई थी. आरोपी हामिद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
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