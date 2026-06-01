Muzaffarpur News: कुख्यात शार्प शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांड में नया मोड़, साथी बाबुल चौधरी ने ली हत्या की जिम्मेदारी

Sharp Shooter Govind Sharma Murder Case: बिहार में कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांड में अब नया एंगल सामने आया है. इस हत्याकांड की जिम्मेदारी उसी (गोविंद शर्मा) के सहयोगी बाबुल चौधरी नामक व्यक्ति ने ली है. बाबुल चौधरी का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वह इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर रहा है. वायरल ऑडियो में बाबुल चौधरी कह रहा है कि गोविंद शर्मा को हम ही मारे हैं. वो हमारे काम में डिस्टर्ब कर रहा था. हम उसे नहीं मारते तो वो हमको मार देता.

वायरल ऑडियो में बाबुल चौधरी ने कह रहा है कि रविवार की देर रात जो गोविंद शर्मा की हत्या हुई है, उसकी हत्या मेरे द्वारा किया गया है. मुझे मुजफ्फरपुर पुलिस से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. मुजफ्फरपुर पुलिस जिस तरह मुझे कहेगी, मैं वह करूंगा. हालांकि, वायरल ऑडियो की पुष्टि ज़ी मीडिया नहीं करता है. वहीं बाबुल चौधरी के बारे में बताया जा रहा है कि वह मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के तुर्की छाजन गांव का रहने वाला है. वह मृतक गोविंद शर्मा के साथ कई हाईप्रोफाइल हत्याकांड में शामिल रह चुका है.

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बता दें कि बीती रात मुजफ्फरपुर शहर के बीच में स्थित एक अपार्टमेंट में घुसकर कुख्यात गोविंद शर्मा को गोलियों से भून दिया गया था. मृतक गोविंद शर्मा मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला था और मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की मर्डर केस का आरोपी था. इस घटना के बाद मुजफ्फरपुर के एसएसपी कातेश कुमार मिश्र ने SIT का गठन करके जांच की जिम्मेदारी सौंपी है. कुख्यात बाबुल चौधरी के ऑडियो की भी जांच के लिए एसआईटी टीम को कहा गया है.