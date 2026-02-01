Advertisement
Bhagalpur News: शिवा यादव ने राज किशोर पासवान को धमकाया, 'दलित टोला' में फायरिंग का Video Viral

Bhagalpur News: भागलपुर के नवगछिया में खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है. इस वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:13 AM IST

Bhagalpur News: भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र से कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है. नारायणपुर गांव के दलित टोला में खुलेआम फायरिंग हुई है. फायरिंग ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया है, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पीड़ित राजकिशोर पासवान का आरोप है कि गांव के ही शिवा यादव ने पहले दर्ज कराए गए केस को वापस लेने का दबाव बनाते हुए खुलेआम चार राउंड फायरिंग की.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में आरोपी बेखौफ होकर गोली चलाता साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की मौजूदगी और कार्रवाई कहां थी.

गाली-गलौज की घटना
पीड़ित के अनुसार उनके बेटे के साथ गाली-गलौज की घटना के बाद भवानीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. बावजूद इसके आरोपी खुलेआम घूमता रहा और एक घंटे के भीतर दोबारा लौटकर जानलेवा हमला कर दिया. बड़ा सवाल यह है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद आरोपी के हौसले इतने बुलंद कैसे रहे. घटना के बाद दलित टोला में भय का माहौल है. पीड़ीत अपने घरों में कैद होकर जीने को मजबूर हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस सख्ती दिखाती, तो शायद यह फायरिंग की नौबत ही नहीं आती. 

यह भी पढ़ें: पटना में यात्रियों से भरी ऑटो में ट्रक ने मारी टक्कर, 6 की दर्दनाक मौत, 2 घायल

सवाल अब भी कायम है की जब आरोपी का वीडियो सबूत मौजूद है तो गिरफ्तारी में देरी क्यों? क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी की खुली चुनौती है. अब देखना यह है कि पुलिस कब तक भरोसे की बहाली कर पाती है और कब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार

Bhagalpur Newsviral video

