पूर्णिया में सनसनी: 9 साल के बेटे के सामने BPSC शिक्षिका को पति ने मारी गोली

पूर्णिया में पारिवारिक विवाद के दौरान एक सरकारी शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि महिला के पति ने ही पिस्टल से उसके सीने में गोली मारी. घटना के वक्त दंपती का 9 वर्षीय बेटा घर में मौजूद था. अपनी पत्नी को गोली मारकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया. घटना के हाट थाना क्षेत्र में कॉलेज चौक के आसपास की है. मृतका की पहचान शालिनी के रूप में हुई है. वह BPSC के जरिए चयनित सरकारी शिक्षिका थी और अररिया जिले के रानीगंज में पदस्थापित थी. शालिनी अपने पति राजकुमार और दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी. राजकुमार कॉपरेटिव बैंक में कार्यरत बताया जा रहा है.