पूर्णिया में सनसनी: 9 साल के बेटे के सामने BPSC शिक्षिका को पति ने मारी गोली

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पूर्णिया में पारिवारिक विवाद के दौरान एक सरकारी शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि महिला के पति ने ही पिस्टल से उसके सीने में गोली मारी. घटना के वक्त दंपती का 9 वर्षीय बेटा घर में मौजूद था. अपनी पत्नी को गोली मारकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया. घटना के हाट थाना क्षेत्र में कॉलेज चौक के आसपास की है. मृतका की पहचान शालिनी के रूप में हुई है. वह BPSC के जरिए चयनित सरकारी शिक्षिका थी और अररिया जिले के रानीगंज में पदस्थापित थी. शालिनी अपने पति राजकुमार और दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी. राजकुमार कॉपरेटिव बैंक में कार्यरत बताया जा रहा है.
माता-पिता में किसी बात को लेकर हुआ विवाद
घटना की जानकारी सबसे पहले परिवार के लोगों को मृतका के 9 वर्षीय बेटे के जरिए मिली. बच्चे ने रोते हुए अपने परिजनों को फोन किया और घर में हुई घटना के बारे में बताया. मृतका के मामा गौरीशंकर के अनुसार, बच्चे ने बताया कि रविवार की शाम घर में माता-पिता के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. इसी दौरान पिता ने गुस्से में पिस्टल निकाली और मां को गोली मार दी. गोली लगने के बाद शालिनी कमरे में गिर गईं. इसके बाद राजकुमार हथियार लेकर घर से निकल गया.
परिजनों के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलने के बाद वे तुरंत घर पहुंचे. वहां शालिनी कमरे में घायल अवस्था में पड़ी थीं, जबकि बच्चे काफी डरे हुए थे. परिजन उन्हें लेकर तत्काल GMCH पूर्णिया पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. मृतका की मामी ने बताया कि घटना रात करीब 8 से 9 बजे के बीच हुई. परिवार के लोग आसपास ही रहते हैं. घटना की सूचना मिलने पर सभी मौके पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस को दी. मिली जानकारी के अनुसार, शालिनी मधेपुरा जिले के जबालपट्टी की रहने वाली थीं और भाई मुजफ्फरपुर में रहते हैं.
सूचना मिलते ही के. हाट थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की. पुलिस ने कमरे से गोली का एक खोखा बरामद किया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. पुलिस के प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोपी पति घटना के बाद से फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: संतोष नायक