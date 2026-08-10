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पूर्णिया में सनसनी: 9 साल के बेटे के सामने BPSC शिक्षिका को पति ने मारी गोली

Purnia Crime News: पूर्णिया में सरकारी स्कूल शिक्षिका की उसके ही पति ने गोली मारकर हत्या कर दी. 9 साल के बेटे ने परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी. घटना की सूचना मिलने पर सभी मौके पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस को दी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 10, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:11 AM IST
पूर्णिया में सनसनी: 9 साल के बेटे के सामने BPSC शिक्षिका को पति ने मारी गोली
Image Credit: पूर्णिया: 9 साल के बेटे के सामने BPSC शिक्षिका को पति ने मारी गोली (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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