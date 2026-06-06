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शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांडः मुख्य आरोपी बाबुल चौधरी दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार, रक्सौल से सहयोगी भी धराया

Shooter Govind Sharma Murder Case: बता दें कि कि 31 मई की रात को छोटी कल्याणी रोड स्थित आइकन टावर में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके कुख्यात शार्प शूटर गोविन्द शर्मा की हत्या कर दी थी. इस मामले में मुख्य आरोपी बाबुल चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 06, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:06 AM IST
शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांडः मुख्य आरोपी बाबुल चौधरी दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार, रक्सौल से सहयोगी भी धराया
Image Credit: कुख्यात गोविंद शर्मा हत्याकांड

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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