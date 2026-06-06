/शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांडः मुख्य आरोपी बाबुल चौधरी दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार, रक्सौल से सहयोगी भी धराया

उसने खुले तौर पर कहा था कि मैंने ही गोविन्द को मारा. वायरल ऑडियो में बाबुल चौधरी कह रहा था कि गोविंद शर्मा को हम ही मारे हैं. वो हमारे काम में डिस्टर्ब कर रहा था. हम उसे नहीं मारते तो वो हमको मार देता. उसने आगे कहा था कि मुझे मुजफ्फरपुर पुलिस से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. मुजफ्फरपुर पुलिस जिस तरह मुझे कहेगी, मैं वह करूंगा. इस ऑडियो के वायरल होने के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, बाबुल से पूछताछ के बाद पुलिस ने रक्सौल से उसके सहयोगी सौरव कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है.