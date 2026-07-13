/गोलीबारी की घटनाओं से थर्रा उठा पूरा बिहार, पटना समेत कई जिलों में अपराधियों ने काटा गदर, कई मर्डर

सारण में एक भाई ने 15 साल की बहन की चाकू मारकर की हत्या कर दी. घटना सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के जिगना गांव की है. बताया जा रहा है कि रविवार को भाई-बहन के बीच हुआ मामूली विवाद एक दर्दनाक घटना में बदल गया. आरोप है कि नशे की हालत में एक युवक ने अपनी ही 15 वर्षीय बहन पर चाकू से हमला कर दिया. गर्दन पर गंभीर वार होने के कारण किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जबकि परिवार में मातम पसरा हुआ है. मृतका की पहचान जिगना गांव निवासी अनन्या कुमारी (15 वर्ष) के रूप में हुई है. वह रिविलगंज स्थित गौतम ऋषि उच्च विद्यालय में दसवीं कक्षा की छात्रा थी. बताया जाता है कि घटना के समय अनन्या घर में पूजा की थाली धो रही थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका अपने भाई विनय से विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और गुस्से में आकर भाई ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से अनन्या ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.