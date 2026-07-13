/गोलीबारी की घटनाओं से थर्रा उठा पूरा बिहार, पटना समेत कई जिलों में अपराधियों ने काटा गदर, कई मर्डर

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कई बार सार्वजनिक मंचों से अपराधियों को अपराध या बिहार छोड़ने की नसीहत दे चुके हैं. इसके बाद भी अपराधिक तत्व सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इसी कड़ी में समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैकुंठपुर ब्रहंडा पंचायत के पचपैका गांव में देर रात घर में सो रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान गांव निवासी राज नारायण सिंह के रूप में हुई है. बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, देर रात करीब तीन बजे बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश उनके घर पहुंचे और सोए अवस्था में सो रहे राज नारायण सिंह को गोली मार दी. गोली लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही उजियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. दलसिंह सराय डीएसपी विवेक शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक का पहले से कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था और इस संबंध में पहले एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या की इस गुत्थी का खुलासा कर लिया जाएगा.
हाजीपुर में शराब के नशे में धुत एक दारोगा ने आर्मी जवान पर की फायरिंग
हाजीपुर में शराब के नशे में धुत दारोगा पर एक आर्मी जवान पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित बांथू गांव के पास की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, यहां हाजीपुर-मुजफ्फरपुर NH-22 पर पुलिस की स्टिकर लगी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर फंस गई थी. कार सवार व्यक्ति ने मदद के लिए सड़क किनारे स्थित एक घर का दरवाजा खटखटाया. घरवालों ने मदद भी की, लेकिन उसके बाद नशे में धुत व्यक्ति खुद को दारोगा बताते हुए गाली-गलौज करने लगा.
आर्मी जवान रजनीश ने जब इसका विरोध किया तो नशे में धुत व्यक्ति (दारोगा) ने गोली चला दी. गनीमत रही कि आर्मी जवान रजनीश को गोली नहीं लगी. इसके बाद लोगों ने भगवानपुर थाना की पुलिस को घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी से दारोगा की सर्विस रिवाल्वर और शराब की एक बोतल भी बरामद की. आरोपी दारोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
भोजपुर में जमानत पर छूटे बदमाश की गोली मारकर हत्या
भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत टिपुरा गांव के समीप एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रूपबांध गांव निवासी दशरथ यादव के 35 वर्षीय पुत्र राजेश यादव के रूप में की गई है. मृतक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गोलियों के निशान पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि हमलावरों ने काफी करीब से फायर किया था.
बताया जा रहा है कि राजेश यादव का आपराधिक इतिहास रहा है. उस पर फायरिंग, हत्या के प्रयास और रंगदारी जैसे करीब एक दर्जन मामले विभिन्न थानों में दर्ज थे. करीब पांच महीने पहले ही उसे एक फायरिंग मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और हाल ही में वह जमानत पर बाहर आया था. घटना को लेकर बताया गया कि राजेश बिहिया के कटेया गांव गया था और वहां से वापस अपनी बाइक पर सवार होकर रूपबांध गांव की ओर लौट रहा था. इसी दौरान टिपुरा गांव के समीप पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उसे अपना निशाना बनाया. अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
पटना में स्मैक पीने के विवाद में गोलीबारी, 2 घायल
राजधानी पटना के दानापुर के नौबतपुर थाना क्षेत्र के अदला शिव मंदिर के समीप रविवार (12 जुलाई) की देर रात स्मैक पीने के दौरान हुए विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आई. इसमें दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घायलों की पहचान अदला निवासी गोलू कुमार और नीतीश कुमार के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात अदला शिव मंदिर के पास कुछ युवक स्मैक का सेवन कर रहे थे. इसी दौरान नशे की हालत में गोलू कुमार और नीतीश कुमार का चकजान गांव निवासी भुअर नामक युवक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया.
लोगों ने बताया कि देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है कि भुअर ने पिस्टल निकालकर दोनों पर फायरिंग कर दी. गोली लगते ही दोनों युवक मौके पर गिर पड़े. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर जुट गए, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए बिहटा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. घटना में एक युवक के पेट में तथा दूसरे के बांह में गोली लगी है.
शिवहर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या
शिवहर जिले में तरियानी थाना क्षेत्र के छतौनी पंचायत अंतर्गत घुसुपुर गांव वार्ड संख्या-2 में जमीन विवाद को लेकर 60 वर्षीय बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान साहब राय के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि चचेरे भाई हंसलाल राय से लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी दौरान खेत में धान के बीज उखाड़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मारपीट कर गला दबाकर साहब राय की हत्या कर दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दिया गया है.
भोजपुर में जबरन जहर खिलाकर बुजुर्ग की हत्या
भोजपुर जिले में एक शख्स की जबरन जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के गुंडी गांव में 50 वर्षीय द्वारिका प्रसाद को रविवार को कुछ बदमाशों ने पहले अगवा किया और फिर उन्हें जबरन जहर खिला दिया. आज सुबह उनका शव गुंडी गांव के एक चिमनी के पास बरामद हुआ. मृतक की पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने कहा कि रविवार की देर शाम को हम दोनों (पति-पत्नी) साथ में गांव लौट रहे थे. रास्ते में गांव कुछ लोगों ने उनके पति को जबरन टेंपो से नीचे उतार लिया और कहीं लेकर चले गए. पीड़िता का कहना है कि उन लोगों ने ही जहर खिलाकर हत्या की है.
पीड़िता का कहना है कि आरोपियों के साथ जमीन विवाद चल रहा था. इसी कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है. द्वारिका प्रसाद के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है. वहीं, पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच करने में जुट गई है. इस पूरे मामले पर पुलिस ने तत्काल कुछ भी कहने से इनकार किया है.
सारण में भाई ने बहन की चाकू मारकर की हत्या की
सारण में एक भाई ने 15 साल की बहन की चाकू मारकर की हत्या कर दी. घटना सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के जिगना गांव की है. बताया जा रहा है कि रविवार को भाई-बहन के बीच हुआ मामूली विवाद एक दर्दनाक घटना में बदल गया. आरोप है कि नशे की हालत में एक युवक ने अपनी ही 15 वर्षीय बहन पर चाकू से हमला कर दिया. गर्दन पर गंभीर वार होने के कारण किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जबकि परिवार में मातम पसरा हुआ है. मृतका की पहचान जिगना गांव निवासी अनन्या कुमारी (15 वर्ष) के रूप में हुई है. वह रिविलगंज स्थित गौतम ऋषि उच्च विद्यालय में दसवीं कक्षा की छात्रा थी. बताया जाता है कि घटना के समय अनन्या घर में पूजा की थाली धो रही थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका अपने भाई विनय से विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और गुस्से में आकर भाई ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से अनन्या ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.