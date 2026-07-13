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गोलीबारी की घटनाओं से थर्रा उठा पूरा बिहार, पटना समेत कई जिलों में अपराधियों ने काटा गदर, कई मर्डर

Bihar Crime News: बिहार में जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है, तब से यूपी स्टाइल में बिहार पुलिस की बंदूकें आगल उगल रही हैं और अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कई बार सार्वजनिक मंचों से अपराधियों को अपराध या बिहार छोड़ने की नसीहत दे चुके हैं. इसके बाद भी अपराधिक तत्व सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज (सोमवार, 13 जुलाई) को राजधानी पटना समेत कई जिलों में गोली मारकर हत्या किए जाने की वारदातें सामने आईं.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:48 PM IST
गोलीबारी की घटनाओं से थर्रा उठा पूरा बिहार, पटना समेत कई जिलों में अपराधियों ने काटा गदर, कई मर्डर
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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