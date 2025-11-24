Muzaffarpur: तीन दिन पहले प्रेमी संग भागी बहन, अब भाई ने की आत्महत्या... दोस्तों से मिल रहा था ताना

Muzaffarpur: मुजफ्फरपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां कुढ़नी थाना क्षेत्र स्थित बलिया गांव में एक युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई. ग्रामीणों के अनुसार, मृतक बिट्टू की सगी बहन तीन दिन पहले गांव के ही एक युवक के साथ फरार हो गई थी. इस घटना से उसका भाई मानसिक रूप से परेशान था.

बताया जा रहा है कि बहन के फरार होने के बाद गांव में उसे लगातार दोस्तों की ओर से ताने मिल रहे थे, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया. ग्रामीणों का कहना है कि बिट्टू पिछले कुछ दिनों से तनाव में था और लोगों से कम बातचीत कर रहा था. घटना से पहने बिट्टू ने अपने परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की थी और बहन के फरार होने से जुड़े अपमान और तनाव के बारे में बताया था. वहीं जिस लड़के से बहन का अफेयर था उसके द्वारा धमकी देने की बात भी कही गई थी.

इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि इसी मानसिक दबाव में आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम और FSL की टीम मौके पर पहुंची. पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि युवक बिट्टू कुमार घर में अकेला रहता था. प्रथम दृष्टया में मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है और सभी पहलुओं की जांच में जुट गई है. घटना की सूचना पर कुढ़नी विधायक व पूर्व मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को सांत्वना दी. साथ ही, मामले में उचित जांच कराने की बात कही.

इनपुट - मणितोष कुमार

