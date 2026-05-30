Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3233456
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

मुजफ्फरपुर में दबंगई: भोज में विवाद शांत कराना सामाजिक कार्यकर्ता को पड़ा भारी, घर में घुसकर पीट-पीटकर मार डाला

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में भोज में विवाद शांत कराना एक सामाजिक कार्यकर्ता को भारी पड़ गया.  हमलावरों ने घर में घुसते ही शत्रुघ्न महतो को ईंट और लाठी-डंडों से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई.

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 30, 2026, 08:03 PM IST

Trending Photos

मुजफ्फरपुर में दबंगई
मुजफ्फरपुर में दबंगई

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता को एक निजी विवाद को शांत कराने की भारी पड़ गई. 40 वर्षीय शत्रुघ्न महतो ने एक दावत के दौरान हुई कहा-सुनी को रोकने के लिए बीच-बचाव किया था. इसके बाद गुंडों के एक समूह ने उनके घर में घुसकर उन्हें बेरहमी से पीटा और अधमरा कर दिया. वहीं, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने उन्हें ईंटों, लाठियों और कुर्सियों से तब तक पीटा जब तक वे खून से लथपथ होकर गिर नहीं पड़े. ये घटना रामपुर हरि पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले नरमा गांव की है.

जानें क्या है पूरा मामला?
बता दें कि नरमा गांव में एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गई. गांव के ही शत्रुघ्न महतो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आगे आए और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया. लेकिन शत्रुघ्न महतो का यह हस्तक्षेप हमलावरों को नागवार गुजरा और विवाद शांत होने के कुछ ही देर बाद रविंद्र महतो समेत करीब 10 उपद्रवी शत्रुघ्न महतो के घर पर चढ़ गए. परिजनों के अनुसार, हमलावरों ने घर में घुसते ही शत्रुघ्न महतो को घेर लिया और उन पर ईंट और लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनके शरीर पर कुर्सियां तक तोड़ डालीं.

यह भी पढ़ें: गोपालगंज-बेतिया को जोड़ने वाले मंगलपुर सेतु में आया गैप, बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के समय इलाके में तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण परिजन घायल शत्रुघ्न महतो को तुरंत अस्पताल नहीं ले जा सके और परिजनों ने पहले घर पर ही उनका प्राथमिक उपचार करने की कोशिश की. जब उनकी हालत बिगड़ गई, तो आनन-फानन में एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस वारदात के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक की पत्नी ने रोते-बिलखते बताया कि नवंबर महीने में उनकी एक बेटी की शादी होने वाली थी. बेटी की डोली उठने से पहले ही पिता की अर्थी उठ गई. शत्रुघ्न महतो की मौत की सूचना मिलते ही एसकेएमसीएच ओपी की पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने मृतक के परिजनों का फर्दबयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद से सभी नामजद आरोपी अपने घर छोड़कर फरार हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

TAGS

Muzaffarpur NewsMuzaffarpur Crime

Trending news

Rabri Devi
बंगले की लड़ाई लड़ रहीं राबड़ी देवी, 'कृष्ण' बन बांसुरी बजा रहे तेज प्रताप
Samastipur News
समस्तीपुर: 5 महीने की गर्भवती चांदनी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला
Pune Danapur Special Train
दानापुर स्टेशन पर हड़कंप: पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन में यात्री ने लगा ली फांसी
Mangani Lal Mandal
प्रतिकार होगा... राबड़ी देवी की फोर्स वाली चुनौती के बाद मंगनी लाल मंडल का बड़ा बयान
Jehanabad news
जहानाबाद में भाजपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, संजय सरावगी ने किया उद्घाटन
Gopalganj-Bettiah Mangalpur Bridge
गोपालगंज-बेतिया को जोड़ने वाले मंगलपुर सेतु में आया गैप, बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक
Rabri Devi
राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से किया इनकार, 10 सर्कुलर रोड के बाहर पुलिस बल तैनात
Education Minister Mithilesh Tiwari
शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला; बिहार में मदरसों और संस्कृत स्कूलों की होगी जमीनी जांच
Bihar Government Action
बिहार सरकार एक्शन: रिशु श्री मामले में IAS योगेश कुमार और IAS अभिलाषा कुमारी निलंबित
JTET Language Dispute
JTET भाषा विवाद: सुलझाव के लिए समिति में शामिल हुए दो नए मंत्री, 3 जून को होगी बैठक