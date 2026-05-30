मुजफ्फरपुर में दबंगई: भोज में विवाद शांत कराना सामाजिक कार्यकर्ता को पड़ा भारी, घर में घुसकर पीट-पीटकर मार डाला

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता को एक निजी विवाद को शांत कराने की भारी पड़ गई. 40 वर्षीय शत्रुघ्न महतो ने एक दावत के दौरान हुई कहा-सुनी को रोकने के लिए बीच-बचाव किया था. इसके बाद गुंडों के एक समूह ने उनके घर में घुसकर उन्हें बेरहमी से पीटा और अधमरा कर दिया. वहीं, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने उन्हें ईंटों, लाठियों और कुर्सियों से तब तक पीटा जब तक वे खून से लथपथ होकर गिर नहीं पड़े. ये घटना रामपुर हरि पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले नरमा गांव की है.

जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें कि नरमा गांव में एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गई. गांव के ही शत्रुघ्न महतो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आगे आए और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया. लेकिन शत्रुघ्न महतो का यह हस्तक्षेप हमलावरों को नागवार गुजरा और विवाद शांत होने के कुछ ही देर बाद रविंद्र महतो समेत करीब 10 उपद्रवी शत्रुघ्न महतो के घर पर चढ़ गए. परिजनों के अनुसार, हमलावरों ने घर में घुसते ही शत्रुघ्न महतो को घेर लिया और उन पर ईंट और लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनके शरीर पर कुर्सियां तक तोड़ डालीं.

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घटना के समय इलाके में तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण परिजन घायल शत्रुघ्न महतो को तुरंत अस्पताल नहीं ले जा सके और परिजनों ने पहले घर पर ही उनका प्राथमिक उपचार करने की कोशिश की. जब उनकी हालत बिगड़ गई, तो आनन-फानन में एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस वारदात के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक की पत्नी ने रोते-बिलखते बताया कि नवंबर महीने में उनकी एक बेटी की शादी होने वाली थी. बेटी की डोली उठने से पहले ही पिता की अर्थी उठ गई. शत्रुघ्न महतो की मौत की सूचना मिलते ही एसकेएमसीएच ओपी की पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने मृतक के परिजनों का फर्दबयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद से सभी नामजद आरोपी अपने घर छोड़कर फरार हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.