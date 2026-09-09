/जिस बेटे को चलना सिखाया उसी ने छीना पिता का जीवन, इमामगंज में ओझा-गुनी के विवाद में हत्या

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गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र में हत्या कर शव को गायब करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है. यहां पर जिस बेटे को पिता ने बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी बेटे पर अपने पिता की जान लेने का गंभीर आरोप लगा है.
दरसअल, पूरा मामला जिले के इमामगंज प्रखंड की दुभहल पंचायत के कुइवार गांव का है. यहां कथित तौर पर ओझा-गुनी और जादू-टोना करने के शक में रामदास रजक की हत्या किए जाने का आरोप उनके छोटे बेटे राजकुमार रजक पर लगा है. घटना के बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रामदास का शव भी गायब है. परिजनों का आरोप है कि राजकुमार अपने तीन चाचाओं के साथ शव लेकर कहीं चला गया.
परिवार के मुताबिक, पिता-पुत्र के बीच ओझा-गुनी और जादू-टोना को लेकर विवाद था. बहन का आरोप है कि इसी शक ने उनके परिवार को उजाड़ दिया. जिस बेटे को मां ने पाल-पोसकर बड़ा किया, आज उसी ने मां का सुहाग को छीन लेने का आरोप है.
इस मामले को लेकर रामदास रजक की बहू प्रमिला देवी ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रमिला ने आरोप लगाया कि घटना के बाद राजकुमार ने उन्हें मुंह बंद रखने की धमकी भी दी. किसी को घटना की जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही गई.
वहीं, मामले ने तब और रहस्यमय मोड़ ले लिया, जब रामदास रजक का शव गायब होने की बात सामने आई. घटना की सूचना मिलने के बाद इमामगंज थाना पुलिस कुइवार गांव पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की. पुलिस रामदास रजक के शव की तलाश में संभावित स्थानों पर खोजबीन कर रही है.
इस संबंध में इमामगंज थाना के एसआई नौशाद खान ने बताया कि रामदास रजक के शव की तलाश की जा रही है. शव को लेकर अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं. कहीं शव जला दिए जाने की चर्चा है, तो कहीं उसे दूसरी जगह फेंके जाने की बात कही जा रही है. हालांकि, इस मामले में मृतक के परिवार के तरफ से कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था.
उन्होंने कहा कि आवेदन मिलने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस शव की तलाश के साथ घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. हत्या, ओझा-गुनी से जुड़े आरोप और शव गायब होने की वास्तविक कहानी पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार