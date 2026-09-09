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जिस बेटे को चलना सिखाया उसी ने छीना पिता का जीवन, इमामगंज में ओझा-गुनी के विवाद में हत्या

गया में ओझा-गुनी के शक में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और शव लेकर फरार हो गया है. ये आरोप बहन ने अपने भाई पर लगाया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 09, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:13 PM IST
जिस बेटे को चलना सिखाया उसी ने छीना पिता का जीवन, इमामगंज में ओझा-गुनी के विवाद में हत्या
Image Credit: ओझा-गुनी के शक में पिता को बेटे ने की हत्या (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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