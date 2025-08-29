पिता की प्रेमिका को बेटे ने शराब पिलाकर मार डाला, पुलिस का बड़ा खुलासा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2900846
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

पिता की प्रेमिका को बेटे ने शराब पिलाकर मार डाला, पुलिस का बड़ा खुलासा

Jharkhand News: रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रमिला देवी की हत्या मामले का खुलासा हो गया. पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हत्या करने वाला मृतिका के प्रेमी का बेटा और चालक निकला. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 29, 2025, 09:47 AM IST

Trending Photos

शराब पिलाकर पिता की प्रेमिका की हत्या
शराब पिलाकर पिता की प्रेमिका की हत्या

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में प्रमिला देवी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड के दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रमिला के प्रेमी के बेटे दानिश कुरैशी और उसके ड्राइवर मो. सऊद काजी हैं. यह घटना रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में हुई थी.

प्रमिला देवी की हत्या कर दी
रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि दानिश ने अपने पिता के अवैध संबंध को खत्म करने के लिए यह साजिश रची थी. प्रमिला का दानिश के पिता नसीम कुरैशी के साथ पिछले 15 सालों से अवैध संबंध था, जिसकी वजह से परिवार में अक्सर झगड़ा होता रहता था. जब नसीम अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ हज पर गया, तो दानिश ने इस मौके का फायदा उठाया और प्रमिला देवी की हत्या कर दी.

प्रमिला देवी को जमकर शराब पिलाई
उन्होंने बताया कि हत्या की रात दानिश और उसके साथी ने प्रमिला देवी को जमकर शराब पिलाई और जब वह पूरी तरह से बेहोश हो गईं, तो गला दबाकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपियों ने शव को ईचागढ़ थाना क्षेत्र के टिकरी मोड़ पर सड़क पर फेंक दिया और उसे गाड़ी से कुचल दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: हजारीबाग में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, अहमद रजा ने फर्जी पहचान बनाकर किया शोषण

दानिश कुरैशी आपराधिक इतिहास
एसपी ने बताया कि आरोपियों का मकसद था कि यह मामला पुलिस को सड़क दुर्घटना लगे और वे बच निकलें. पुलिस की गहन जांच के बाद यह राज खुला और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दानिश कुरैशी का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

यह भी पढ़ें:तीज पूजा के दौरान 2 महिलाओं का गला रेता, बांका में मुखिया बाप-बेटे पर जानलेवा हमला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand newsRanchi News

Trending news

patna news
अमित पांडेय बने बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रशांत कुमार का भी तबादला
Hajipur Assembly Seat
हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही हाजीपुर, कांग्रेस को CM दिया तो BJP को केंद्रीय मंत्री
bihar chunav 2025
'एक खजाना चोर, दूसरा चारा चोर...' PM मोदी को अपशब्द मामले में भड़की BJP
Bihar SIR
65 लाख के बाद और 3 लाख कटेंगे नाम! चुनाव आयोग ने वोटरों को भेजा नोटिस, जानें कारण
patna news
Patna News: तीन दशक पुराना केस, अब जाकर सुनाया गया फैसला, दो आरोपी दोषी
Ajay Alok
दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल
Jehanabad news
राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर भाजपा का हमला, रामकृपाल यादव बोले- 'जनता देगी जवाब'
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, वोटर लिस्ट में दर्ज 3 लाख से ज्यादा लोगों को भेजेगा नोटिस
motihari crime news
सावधान! बिहार में घुसने वाले 3 आतंकियों के बारे में बताने पर मिलेंगे 50,000 रुपये
Gaya News
नक्सलियों ने छुपाकर रखे थे एके-47 के 175 जिंदा कारतूस, पुलिस और STF ने किया बरामद
;