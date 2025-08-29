पिता की प्रेमिका को बेटे ने शराब पिलाकर मार डाला, पुलिस का बड़ा खुलासा

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में प्रमिला देवी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड के दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रमिला के प्रेमी के बेटे दानिश कुरैशी और उसके ड्राइवर मो. सऊद काजी हैं. यह घटना रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में हुई थी.

प्रमिला देवी की हत्या कर दी

रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि दानिश ने अपने पिता के अवैध संबंध को खत्म करने के लिए यह साजिश रची थी. प्रमिला का दानिश के पिता नसीम कुरैशी के साथ पिछले 15 सालों से अवैध संबंध था, जिसकी वजह से परिवार में अक्सर झगड़ा होता रहता था. जब नसीम अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ हज पर गया, तो दानिश ने इस मौके का फायदा उठाया और प्रमिला देवी की हत्या कर दी.

प्रमिला देवी को जमकर शराब पिलाई

उन्होंने बताया कि हत्या की रात दानिश और उसके साथी ने प्रमिला देवी को जमकर शराब पिलाई और जब वह पूरी तरह से बेहोश हो गईं, तो गला दबाकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपियों ने शव को ईचागढ़ थाना क्षेत्र के टिकरी मोड़ पर सड़क पर फेंक दिया और उसे गाड़ी से कुचल दिया.

दानिश कुरैशी आपराधिक इतिहास

एसपी ने बताया कि आरोपियों का मकसद था कि यह मामला पुलिस को सड़क दुर्घटना लगे और वे बच निकलें. पुलिस की गहन जांच के बाद यह राज खुला और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दानिश कुरैशी का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

