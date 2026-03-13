Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

मां के मुंह में पिस्टल डाल दाग दी गोली, पटना में संपत्ति के लालच में कसाई बना बेटा

Patna Crime News: पटना के फुलवारी शरीफ में एक बेटे ने अपनी मां को गोली मार दी. घायल अवस्था मे महिला का पटना के एम्स में इलाज चल रहा है. आरोपी बेटा फरार हो गया है. बताया जा रहा है कि संपत्ति के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 13, 2026, 05:59 PM IST

मां के मुंह में पिस्टल सटाकर बेटे ने चलाई गोली, जमीन के लिए मचाया तांडव
Phulwari Sharif Firing: पटना के फुलवारी शरीफ स्थित गोनपुरा में संपत्ति को लेकर हुए विवाद में बेटे ने अपनी 60 वर्षीय मां को गोली मार दी. आरोपी चंदन लंबे समय से माता-पिता पर संपत्ति अपने नाम करने का दबाव बना रहा था. बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर शाम चंदन पिस्टल लेकर घर पहुंचा और माता-पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम करने की मांग करने लगा. जब माता-पिता ने इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर उसने अपनी मां के मुंह में पिस्टल डालकर गोली चला दी. गोली महिला के गाल को चीरते हुए आर-पार निकल गई.

घायल महिला किसी तरह घर से बाहर निकलकर जान बचाई. आसपास के लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया.

घायल महिला के पति ने बताया कि चंदन सुबह 7:30 बजे घर पहुंचा और रिवाल्वर को टेबल पर रख मेरी पत्नी को बोला क्या चाहते हो? बताओ इसी बात पर कहासुनी हुई और फिर चंदन तीन लाख रुपया का भी डिमांड करने लगा, जिसके बाद चंदन पिस्टल को टेबल से उठाकर अपनी मां के मुंह में गोली मार दिया. उन्होंने बताया कि चंदन हम पर भी गोली चलाना चाहा, लेकिन हम उसे पकड़ लिए. मगर, किसी तरह वह फरार हो गया.

पूरे मामले मे फुलवारी शरीफ एसडीपीओ 1 सुशील कुमार ने बताया कि फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत गोनपूरा गांव में चंदन कुमार ने अपने ही माता के चेहरे पर गोली मार दी है, उनके मां को उनके पिताजी की तरफ से एम्स में भर्ती कराया गया है. FSLकी टीम बुलाई गई है. घटनास्थल से एक प्लेट और खून लगा हुआ बेडशीट बरामद किया गया है. 

उन्होंने आगे बताया कि डॉक्टर ने घायल महिला को खतरे से बाहर बताया है. घटना के पीछे का वजह चंदन कुमार की लव मैरिज माना जा रहा है, क्योंकि यह घर से बाहर आता था और माता-पिता से दबाव बना रहा था कि वह अपने घर की जमीन और संपत्ति उसके नाम पर कर दें. इसी क्रम में यह घटनाकारित हुई है.

रिपोर्ट: इश्तेयाक खान

यह भी पढ़ें: पति-पत्नी में हो गया झगड़ा, हसबैंड ने वाइफ को मार डाला, खुद लगा लिया फंदा

