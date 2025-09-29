Purnia: तेज रफ्तार का कहर! शराब माफिया की कार ने 3 नाबालिगों को कुचला, मौत

Purnia News: बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा क्षेत्र में 29 सितमंबर (सोमवार) को एक दर्दनाक हादसा हुआ. यह हादसा धमदाहा-भवानीपुर स्टेट हाइवे पर माधव नगर कॉलेज के पास हुआ, जहां शराब माफियाओं की तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले तीन नाबालिगों को कुचल दिया. इस हादसे में दो छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई और एक छात्र गंभीर रूप से घायल है.

शराब तस्कर मौके से फरार

मृतकों में 19 वर्षीय राजनंदनी कुमारी, जो बीएचयू की छात्रा थीं और 11 वर्षीय मोनिका कुमारी, जो नवोदय विद्यालय में पढ़ती थीं, शामिल हैं. हादसे में घायल छात्र रूपक हेंब्रम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद शराब से लदी कार को छोड़कर सभी शराब तस्कर मौके से फरार हो गए. ग्रामीणों का आरोप है कि शराब माफिया अवैध शराब लेकर जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ, जिसके बाद घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

ग्रामिणों की मांग है कि जल्द से जल्द उन शराब तस्करों की गिरफ्तारी की जाए. घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ, डीएसपी एवं थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ को काफी मशक्कत के बाद सड़क से हटवाया. फिलहाल पुलिश ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

इनपुट: जी बिहार झारखंड

