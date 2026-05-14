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पटना में शाम ढलते ही चली गोलियां: मुसल्लहपुर हाट में मसाला कारोबारी की हत्या, बेखौफ अपराधियों ने सरेआम किया ढेर

शाम ढलते ही राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी. बेखौफ अपराधियों ने सरेआम मुसल्लहपुर हाट में मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद से ही इलाके में भय और तनाव का माहौल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 14, 2026, 11:19 PM IST

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पटना में शाम ढलते ही चली गोलियां
पटना में शाम ढलते ही चली गोलियां

Patna Crime: पटना सिटी में गुरुवार शाम (14 मई) सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुसल्लापुर हाट में बेखौफ अपराधियों ने पिंटू कुमार (25) नामक एक मसाला व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों की मदद से पिंटू कुमार को तुरंत इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, पिंटू कुमार मुसल्लहपुर हाट इलाके में मसालों का कारोबार करते थे. गुरुवार शाम को, जब वे अपनी दुकान के पास मौजूद थे, तभी बाइक पर सवार कुछ अपराधी वहां पहुंचे और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. पिंटू कुमार को गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. गोलीबारी की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई, जबकि अपराधी मौके से फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही सुलतानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. पटना सिटी के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी राज किशोर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड को बुलाकर जांच कराई. घटनास्थल से पुलिस ने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश, कारोबार से जुड़ा विवाद या अन्य कारण हो सकते हैं.

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फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. परिजनों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से इलाके में भय का माहौल बन गया है.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

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