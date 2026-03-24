6 थानों की पुलिस को थी तलाश, पटना में पकड़ा गया ठग कुंदन, बरामद हुए सोने के जेवर

Patna News: पटना में ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ और दीघा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में सोना ठग गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान कुंदन के रूप में हुई है, जिसके पास से सोने की 6 चेन बरामद की गई हैं. फिलहाल, आरोपी से दीघा थाने में गहन पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, कुंदन पिछले एक सप्ताह से दीघा इलाके में घूम-घूमकर लोगों को ठग रहा था. वह पहले ग्राहकों को असली सोने के गहनों का नमूना दिखाता था और उनसे जेवर बनाने के नाम पर ऑर्डर लेता था. इसके बाद पैसे लेने के बाद ग्राहकों को नकली सोने के गहने थमा कर फरार हो जाता था.

इस मामले की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसटीएफ सक्रिय हुई. सोमवार सुबह सूचना मिली कि आरोपी दीघा इलाके में फिर से ठगी की नीयत से घूम रहा है. इसके बाद एसटीएफ और पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पटना सेंट्रल एसपी दीक्षा सिटी के अनुसार, कुंदन के खिलाफ दीघा थाना समेत पटना के कई थानों में शिकायतें दर्ज हैं. अकेले दीघा थाने में अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

यह भी पढ़ें: OYO होटल में युवती से दुष्कर्म: शादी का झांसा देकर बुलाया, जबरन शराब पिलाकर किया रेप