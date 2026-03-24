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6 थानों की पुलिस को थी तलाश, पटना में पकड़ा गया ठग कुंदन, बरामद हुए सोने के जेवर

Patna Crime News: पटना में STF ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. एसटीएफ ने नकली सोने से ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. साथ ही 6 चेन भी बरामद किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 09:05 PM IST

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पटना में STF की बड़ी कार्रवाई: नकली सोने से ठगी करने वाला गिरोह का सदस्य गिरफ्तार
पटना में STF की बड़ी कार्रवाई: नकली सोने से ठगी करने वाला गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

Patna News: पटना में ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ और दीघा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में सोना ठग गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान कुंदन के रूप में हुई है, जिसके पास से सोने की 6 चेन बरामद की गई हैं. फिलहाल, आरोपी से दीघा थाने में गहन पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, कुंदन पिछले एक सप्ताह से दीघा इलाके में घूम-घूमकर लोगों को ठग रहा था. वह पहले ग्राहकों को असली सोने के गहनों का नमूना दिखाता था और उनसे जेवर बनाने के नाम पर ऑर्डर लेता था. इसके बाद पैसे लेने के बाद ग्राहकों को नकली सोने के गहने थमा कर फरार हो जाता था.

इस मामले की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसटीएफ सक्रिय हुई. सोमवार सुबह सूचना मिली कि आरोपी दीघा इलाके में फिर से ठगी की नीयत से घूम रहा है. इसके बाद एसटीएफ और पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया.

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पटना सेंट्रल एसपी दीक्षा सिटी के अनुसार, कुंदन के खिलाफ दीघा थाना समेत पटना के कई थानों में शिकायतें दर्ज हैं. अकेले दीघा थाने में अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

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