/तीन नशेड़ियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने वाले युवक को पुलिस पकड़ने पहुंची तो ग्रामीणों ने कर दी रोड़ेबाजी, गाड़ी भी तोड़ दी

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दरभंगा के मनीगाछी थाना क्षेत्र के बघान्त गांव में आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला और सरकारी वाहन में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, अजय कुमार पासवान को गिरफ्तार करने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने रोड़ेबाजी की, जिसमें पुलिस वाहन का शीशा टूट गया और ASI राजेश सिंह घायल हो गए. आरोप है कि अजय पासवान ने भी पुलिस वाहन का पिछला शीशा तोड़कर चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश की, जिससे वह घायल हो गया.
वहीं, पुलिस के गिरफ्त में डीएमसीएच में इलाजरत अजय कुमार पासवान ने पुलिस के आरोपों से अलग अपना पक्ष रखा है. अजय का कहना है कि एक दिन पहले मनीगाछी पुलिस तीन युवकों को नशे की हालत में पकड़कर ले जा रही थी. उसने ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्हें पुलिस के कब्जे से छुड़ाया था और इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया था. अजय का आरोप है कि उसी दौरान पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार करने की बात कही थी.
अजय के अनुसार, इसके अगले दिन देर रात कई थानों की पुलिस ने उसके घर को घेर लिया और उसे जबरन पकड़कर पुलिस वाहन में बैठाया. उसका आरोप है कि वाहन के अंदर पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं. अजय का दावा है कि पुलिस वाहन का शीशा तोड़कर उसे बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया.
इधर, बेनीपुर SDPO बासुकीनाथ झा ने पुलिस पर लगाए गए आरोपों से अलग पुलिस की कार्रवाई का पक्ष रखा है. SDPO का कहना है कि दो दिन पहले देर रात मनीगाछी पुलिस ने तीन युवकों को नशे की हालत में पकड़ा था, लेकिन अजय कुमार पासवान ने कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर यह कहते हुए उन्हें पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया कि उन्होंने कोई नशा नहीं किया है. SDPO ने बताया कि घटना से संबंधित वीडियो में युवकों के ताड़ी पीने की बात कहे जाने की बात भी सामने आई है.
SDPO के मुताबिक, इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई और अजय कुमार पासवान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम बघान्त गांव पहुंची. इसी दौरान पुलिस टीम को घेरकर हमला और रोड़ेबाजी की गई, जिससे पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुआ और ASI घायल हो गए.