Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /तीन नशेड़ियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने वाले युवक को पुलिस पकड़ने पहुंची तो ग्रामीणों ने कर दी रोड़ेबाजी, गाड़ी भी तोड़ दी

तीन नशेड़ियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने वाले युवक को पुलिस पकड़ने पहुंची तो ग्रामीणों ने कर दी रोड़ेबाजी, गाड़ी भी तोड़ दी

तीन नशेड़ियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने वाले युवक को पुलिस पकड़ने पहुंची तो ग्रामीणों ने रोड़ेबाजी करनी शुरू कर दी. इतना ही नहीं पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया गया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 18, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:26 PM IST
तीन नशेड़ियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने वाले युवक को पुलिस पकड़ने पहुंची तो ग्रामीणों ने कर दी रोड़ेबाजी, गाड़ी भी तोड़ दी
Image Credit: दरभंगा में पुलिस टीम पर पथराव (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एशियन गेम्स-2026 में बिहार के 11 खिलाड़ी मचाएंगे धमाल, शम्स आलम का तीसरी बार चयन
2
3
4
5