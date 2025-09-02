Bhagalpur News: भागलपुर में फिर से वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, C 4 कोच की दो खिड़कियां क्षतिग्रस्त, मची अफरा-तफरी

Stone Pelting On Vande Bharat Train: बिहार के भागलपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां एक बार फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाते हुए पथराव किए जाने की खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, मंदारहिल रेलखंड पर पंजवारा रोड हॉल्ट के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने जमालपुर-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया. इससे ट्रेन के कोच संख्या C 4 की दो खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं. ट्रेन पर पथराव होने से गाड़ी के अंदर मौजूद यात्रियों में थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. वहीं इस घटना के बाद ट्रेन को एस्कॉर्ट कर रही आरपीएफ टीम ने तुरंत सीनियर अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया. जिसके कुछ देर ट्रेन को रोककर जांच की गई और फिर गंतव्य के लिए ट्रेन को रवाना किया गया.

यह ट्रेन भागलपुर से खुलकर हावड़ा को जाती थी, लेकिन 17 अगस्त से इसका विस्तार करके जमालपुर से हावड़ा किया गया है. सोमवार (01 सितंबर) की शाम 5:15 बजे ट्रेन जैसे ही बाराहाट मंदारहिल के पंजवारा क्रॉसिंग के पास पहुंची तो कुछ लोगों ने ताबड़तोड पत्थरबाजी कर दी. एक पत्थर इमरजेंसी विंडो पर लगने के बाद शीशा पूरी तरह के टूट गया. हालांकि इसमें कोई यात्री घायल नहीं हुआ. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, 11-12 साल के बच्चों ने यह हरकत की है. रेलवे पुलिस के मुताबिक, यह गंभीर अपराध है और सभी नाबालिग बच्चों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि हाल के दिनों में रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ की टीम लगातार लोगों के बीच ट्रेन में पत्थरबाजी नहीं करने की अपील कर रहे हैं. इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं. दो महीनों के अंदर यह पांचवीं घटना है. हर बार घटना के बाद मामले की जांच-पड़ताल की बात कह इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. भागलपुर में इससे पहले भी इस वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हो चुका है.

