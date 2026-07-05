/छात्र को नग्न करके पीटने का मामलाः दो युवक गिरफ्तार, पीड़ित की मां ने आरोपियों पर लगाए गंभीर आरोप

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पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने दो युवकों के खिलाफ ब्लैकमेल, मारपीट, अश्लील वीडियो बनाने और रुपये की उगाही करने का गंभीर आरोप लगाया है. इस संबंध में पीड़ित छात्र की मां ने फुलवारीशरीफ थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है. आवेदन के अनुसार, घटना 3 जुलाई 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे की है. महिला का आरोप है कि उसके बेटे अभिनव को उसके विद्यालय के सहपाठी आनंद श्रीनाथ और वैभव कुमार बहला-फुसलाकर रेलवे ट्रैक के पास ले गए. वहां दोनों ने उसके साथ मारपीट की, जबरन कपड़े उतरवाकर अश्लील वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगे.
पीड़ित की मां का कहना है कि आरोपियों ने मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया तथा गले की चेन, बैडमिंटन रैकेट, जूते समेत अन्य सामान भी छीन लिया और वीडिओ वायरल करने कि भी धमकी भी दिया है. अंत में उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया.
महिला ने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने ऑनलाइन माध्यम से 2 -दो हजार कर 4,000 रुपये भी अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए. साथ ही अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है. पीड़िता ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.
फिलहाल, पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुटी है. इस मामले में फुलवारी शरीफ डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में दो आरोपीओं को गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जांच भी चल रहा है.