/छात्र को नग्न करके पीटने का मामलाः दो युवक गिरफ्तार, पीड़ित की मां ने आरोपियों पर लगाए गंभीर आरोप

पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने दो युवकों के खिलाफ ब्लैकमेल, मारपीट, अश्लील वीडियो बनाने और रुपये की उगाही करने का गंभीर आरोप लगाया है. इस संबंध में पीड़ित छात्र की मां ने फुलवारीशरीफ थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है. आवेदन के अनुसार, घटना 3 जुलाई 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे की है. महिला का आरोप है कि उसके बेटे अभिनव को उसके विद्यालय के सहपाठी आनंद श्रीनाथ और वैभव कुमार बहला-फुसलाकर रेलवे ट्रैक के पास ले गए. वहां दोनों ने उसके साथ मारपीट की, जबरन कपड़े उतरवाकर अश्लील वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगे.