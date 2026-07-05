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छात्र को नग्न करके पीटने का मामलाः दो युवक गिरफ्तार, पीड़ित की मां ने आरोपियों पर लगाए गंभीर आरोप

Patna Crime News: 3 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक छात्र से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था. इसमें दो युवक उसे नग्न करके पीट रहे थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 05, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:09 AM IST
छात्र को नग्न करके पीटने का मामलाः दो युवक गिरफ्तार, पीड़ित की मां ने आरोपियों पर लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: छात्र को नग्न करके पीटने का मामले में दो गिरफ्तार (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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