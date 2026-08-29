/धान के खेत में बिना कपड़ों के मिला शव, मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा मेला देखने गए छात्र की मौत

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. हालांकि, मृतक के पिता वाल्मीकि राय ने बेटे की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की बात कही है, जबकि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह सामने आ पायेगी.