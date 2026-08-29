/धान के खेत में बिना कपड़ों के मिला शव, मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा मेला देखने गए छात्र की मौत

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मुजफ्फरपुर जिला में 28 अगस्त, 2026 दिन शुक्रवार को महावीरी झंडा मेले की रौनक के बीच एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. बतया जा रहा है कि घर से मेला देखने निकले 16 वर्षीय छात्र मुन्ना का शव धान के खेत मिला है. अर्द्धनग्न हालत में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. परिजनों ने मारपीट कर हत्या किए जाने की आशंका जताई है.
घटना गयासपुर पंचायत के मटिहानी पूर्वी टोला की है और मृतक की पहचान वाल्मीकि राय के पुत्र मुन्ना कुमार के रूप में हुई है. मुन्ना दसवीं कक्षा का छात्र था और वह मटिहानी पूर्वी टोला स्थित महिला मंडल कार्यालय के समीप लगे महावीरी झंडा मेले में घूमने गया था. ग्रामीणों के अनुसार, उसे मेला परिसर में देखा गया था. इसके बाद वह अचानक लापता हो गया.
लोगों ने बताया कि रात में घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. जिसके बाद धान के खेत मे उसका शव मिला और उसका शव अर्द्धनग्न अवस्था में था. घटनास्थल से कुछ दूरी पर आम के पेड़ के पास उसकी चप्पल और पैंट भी मिला है.
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. हालांकि, मृतक के पिता वाल्मीकि राय ने बेटे की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की बात कही है, जबकि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह सामने आ पायेगी.
पूरे मामले पर सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर ने बताया कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही छात्र की मौत के वास्तविक कारण का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है.