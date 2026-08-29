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धान के खेत में बिना कपड़ों के मिला शव, मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा मेला देखने गए छात्र की मौत

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा मेला देखने गए छात्र का शव धान के खेत में मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByManitosh kumarEdited ByShailendra
Published: Aug 29, 2026, 05:57 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:57 AM IST
धान के खेत में बिना कपड़ों के मिला शव, मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा मेला देखने गए छात्र की मौत
Image Credit: मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा मेला देखने गए छात्र की मौत (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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