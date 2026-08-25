Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /छात्र आंदोलन के बीच चिराग पासवान ने CM सम्राट चौधरी से की मुलाकात, 15 सूत्री मांगों पर हुई चर्चा

छात्र आंदोलन के बीच चिराग पासवान ने CM सम्राट चौधरी से की मुलाकात, 15 सूत्री मांगों पर हुई चर्चा

Chirag Paswan: पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. उन्होंने छात्रों की 15 सूत्री मांगों, मुख्यमंत्री के सामने रखा.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 25, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:43 PM IST
छात्र आंदोलन के बीच चिराग पासवान ने CM सम्राट चौधरी से की मुलाकात, 15 सूत्री मांगों पर हुई चर्चा
Image Credit: छात्र आंदोलन के बीच चिराग पासवान ने CM सम्राट चौधरी से की मुलाकात

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कटिहार की बंद मछली हैचरी बनी शोपीस, पश्चिम बंगाल से बीज मंगाने को मजबूर मत्स्य पालक
2
3
4
5