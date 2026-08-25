/छात्र आंदोलन के बीच चिराग पासवान ने CM सम्राट चौधरी से की मुलाकात, 15 सूत्री मांगों पर हुई चर्चा

Chirag Paswan: पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने आंदोलनरत छात्रों की प्रमुख मांगों और उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा. चिराग पासवान ने कहा कि छात्रों की जायज मांगों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सकारात्मक पहल करनी चाहिए.