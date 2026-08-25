/छात्र आंदोलन के बीच चिराग पासवान ने CM सम्राट चौधरी से की मुलाकात, 15 सूत्री मांगों पर हुई चर्चा

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Chirag Paswan: पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने आंदोलनरत छात्रों की प्रमुख मांगों और उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा. चिराग पासवान ने कहा कि छात्रों की जायज मांगों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सकारात्मक पहल करनी चाहिए.
चिराग पासवान ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को भी अनुचित बताया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किसी भी स्थिति में उचित नहीं है. छात्र देश और समाज का भविष्य हैं, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से सुनना और संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए.
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान चिराग पासवान ने दफादार-चौकीदारों की मांगों और उनकी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने सरकार से छात्रों के साथ-साथ दफादार-चौकीदारों की समस्याओं पर भी उचित कदम उठाने की मांग की. चिराग ने कहा कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे लोगों की समस्याओं का समाधान संवाद और सकारात्मक पहल के जरिए किया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों और दफादार-चौकीदारों से जुड़े मुद्दों पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया. मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने उम्मीद जताई कि सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाएगी. उन्होंने दोहराया कि लोकतंत्र में संवाद के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और सरकार को युवाओं की आवाज सुननी चाहिए.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा