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मुजफ्फरपुर में प्रेमी से शादी करने वाली सुजाता की भाइयों ने की हत्या, बूढ़ी गंडक किनारे गुपचुप जलाया शव

Muzaffarpur News: जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र का है. मृतका की पहचान कोदरिया गोसाईपुर निवासी 19 वर्षीय सुजाता कुमारी के रूप में हुई है. सुजाता को अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले घंसौत निवासी गौरीशंकर कुमार से साल 2020 में प्यार हुआ था. अलग-अलग जाति के होने की वजह से सुजाता के परिजन इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 20, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:21 PM IST
मुजफ्फरपुर में प्रेमी से शादी करने वाली सुजाता की भाइयों ने की हत्या, बूढ़ी गंडक किनारे गुपचुप जलाया शव
Image Credit: मुजफ्फरपुर में प्रेमी से शादी करने वाली सुजाता की भाइयों ने की हत्या (Photo-AI)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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