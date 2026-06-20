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मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर बीते दो दिनों से वायरल एक पति के वीडियो ने हड़कंप मचा दिया था. वीडियो में युवक रोते हुए अपनी पत्नी के हत्यारों की गिरफ्तारी की गुहार लगा रहा था और मांग पूरी न होने पर सुसाइड की चेतावनी दे रहा था. इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, जिसके बाद जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया. यह मामला 'ऑनर किलिंग' का निकला, जहां अंतरजातीय विवाह से नाराज घरवालों ने ही अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मामला जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र का है. मृतका की पहचान कोदरिया गोसाईपुर निवासी 19 वर्षीय सुजाता कुमारी के रूप में हुई है. सुजाता को अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले घंसौत निवासी गौरीशंकर कुमार से साल 2020 में प्यार हुआ था. सुजाता का ननिहाल गौरीशंकर के गांव में होने की वजह से दोनों अक्सर मिला करते थे. अलग-अलग जाति के होने की वजह से सुजाता के परिजन इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे. वहीं, 6 साल लंबे चले इस प्रेम प्रसंग के बाद, दोनों ने 18 जनवरी 2026 को घर से भागकर समस्तीपुर में शादी कर ली और हरियाणा चले गए.
कोर्ट में सुजाता ने चुनी थी पति की राह
लड़की के परिजनों ने सिवाईपट्टी थाने में गौरीशंकर के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से 11 फरवरी 2026 को दोनों को हरियाणा से बरामद कर लिया. कोर्ट में पेशी के दौरान सुजाता ने हिम्मत दिखाते हुए बयान दिया कि वह बालिग है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है.
हालांकि, कानूनी प्रक्रियाओं के फेर में गौरीशंकर को जेल भेज दिया गया और सुजाता को उसके रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया. बाद में होली के त्योहार के बहाने सुजाता की मां उसे बहला-फुसलाकर वापस अपने घर ले आई.
आखिरी कॉल और पति का वायरल वीडियो
जेल से छूटने के बाद गौरीशंकर अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था. उसका आरोप है कि 31 मार्च 2026 को सुजाता से उसकी आखिरी बार बात हुई थी, जिसके बाद से वह लापता थी. अनहोनी की आशंका होने पर गौरीशंकर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सुसाइड करने की बात कही. वायरल वीडियो में रोते हुए पति गौरीशंकर कह रहा है कि अगर मेरी पत्नी के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, तो मैं अपनी जान दे दूंगा.
भाई का कबूलनामा
एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर ग्रामीण एसपी और डीएसपी पूर्वी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के भाई अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में अभिषेक ने स्वीकार किया कि सुजाता ने अपनी मर्जी से दूसरी जाति के गौरीशंकर से शादी की थी. परिवार को आशंका थी कि वह दोबारा पति के पास चली जाएगी. इसी वजह से 8 मई, 2026 को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को बूढ़ी गंडक नदी किनारे ले जाकर जला दिया गया.
पुलिस की निशानदेही पर एफएसएल टीम ने उस स्थान से नमूने एकत्र किए हैं, जहां शव जलाने की बात सामने आई है. पुलिस का कहना है कि हत्या में पांच से अधिक लोगों की भूमिका सामने आई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.