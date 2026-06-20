क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मामला जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र का है. मृतका की पहचान कोदरिया गोसाईपुर निवासी 19 वर्षीय सुजाता कुमारी के रूप में हुई है. सुजाता को अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले घंसौत निवासी गौरीशंकर कुमार से साल 2020 में प्यार हुआ था. सुजाता का ननिहाल गौरीशंकर के गांव में होने की वजह से दोनों अक्सर मिला करते थे. अलग-अलग जाति के होने की वजह से सुजाता के परिजन इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे. वहीं, 6 साल लंबे चले इस प्रेम प्रसंग के बाद, दोनों ने 18 जनवरी 2026 को घर से भागकर समस्तीपुर में शादी कर ली और हरियाणा चले गए.