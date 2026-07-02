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मां की आपत्तिजनक तस्वीर देख भड़का बेटा, रेकी कर दबोचा इंस्टाग्राम का शातिर ब्लैकमेलर, खुले कई राज

Patna News: इंस्टाग्राम आईडी से लड़कियों की खुद के साथ आपत्तिजनक फोटो शेयर करने के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पीड़ित के साथ कुछ लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 02, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:38 PM IST
मां की आपत्तिजनक तस्वीर देख भड़का बेटा, रेकी कर दबोचा इंस्टाग्राम का शातिर ब्लैकमेलर, खुले कई राज
Image Credit: (Photo-AI) 10 फेक ID और 20 लड़कियों की एडिटेड फोटो; बाढ़ पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर ब्लैकमेलरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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