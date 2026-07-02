/मां की आपत्तिजनक तस्वीर देख भड़का बेटा, रेकी कर दबोचा इंस्टाग्राम का शातिर ब्लैकमेलर, खुले कई राज

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बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में लड़कियों की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इंस्टाग्राम आईडी से लड़कियों की खुद के साथ आपत्तिजनक फोटो शेयर करने के आरोपी को हिरासत में लिया है. पीड़ित के साथ कुछ लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी के बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ है.
पीड़ित ने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर अपनी मां के साथ एक युवक की आपत्तिजनक फोटो देखी. इसके बाद उसने उस इंस्टाग्राम आईडी की जानकारी लेने के बाद सुबह थाना में लिखित आवेदन दिया. वह आरोपी की तलाश में था. इसी दौरान उसे उसके दोस्तों से जानकारी मिली कि सन्नी कुमार इस तरह का काम करता है. इसके बाद उसने भेटगांव निवासी युवक की रेकी की और उसे पकड़ लिया.
आरोपी के मोबाइल में लगभग बीस लड़कियों और महिलाओं के साथ एडिटेड फोटो और विडियो मिले. वहीं, उसके फोन में शराब बोतल बनाने के वीडियो भी मिले.
पीडित का आरोप है कि आरोपी कई महीने पहले से शराब के धंधे में संलिप्त है. डेढ़ साल पहले भी इसके शराब के ठिकानों पर छापामारी हो चुकी है. इसके मोबाइल में दस से ज्यादा लड़कियों के नाम से फेक इंस्टाग्राम अकाउंट है. वह कई लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग कर चुका है.
पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से जांच की मांग की और आशंका जताई है कि वह ब्लैकमेलिंग कर लड़कियों और महिलाओं का शोषण करता होगा.
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