CM शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड का खुलासा करेंगे बिहार-झारखंड के तेज-तर्रार अधिकारी, CBI ने अपनी टीम में शामिल किया

Suvendu Adhikari PA Murder Case: बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है. बंगाल पुलिस से जांच लेकर अब सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है. CBI ने अपनी टीम में DIG रैंक के 7 अधिकारियों को शामिल किया है, जिसमें बिहार-झारखंड के भी तेज-तर्रार अधिकारियों का नाम है.
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Suvendu Adhikari PA Murder Case: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. इस हत्याकांड का खुलासा बिहार-झारखंड के पुलिस अधिकारी करेंगे. दरअसल, सीबीआई ने अपनी टीम में बिहार और झारखंड के कुछ तेज-तर्रार पुलिस अधिकारियों को शामिल किया है. सूत्रों के मुताबिक, CBI की इस टीम में DIG रैंक के 7 अधिकारियों को शामिल किया गया है. टीम में बिहार के अमित कुमार सीबीआई ACB पटना को और झारखंड से विकास पाठक सीबीआई ACB धनबाद एवं कुलदीप सीबीआई ACB रांची को शामिल किया गया है.
उधर इस हत्याकांड में बंगाल पुलिस ने उत्तर प्रदेश से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 13 दिन की CID हिरासत में भेज दिया है. जिन तीन शूटरों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह के रूप में हुई है.
राज सिंह यूपी के बलिया का रहने वाला है. पश्चिम बंगाल और यूपी पुलिस के संयुक्त अभियान में उसे अयोध्या से गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि राज सिंह ने चंद्रनाथ की हत्या के लिए सुपारी ली थी. इसके अलावा मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य बिहार के रहने वाले हैं.
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बता दें कि बीती 6 मई को पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम इलाके में शुभेंदु के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. 6 मई की रात करीब 11 बजे चंद्रनाथ रथ नॉर्थ 24 परगना स्थित अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी. इस घटना में चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो गई थी. चंद्रनाथ की हत्या की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक SIT का गठन किया. अब इस मामले की जांच CBI करेगी.