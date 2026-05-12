Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3213959
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

CM शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड का खुलासा करेंगे बिहार-झारखंड के तेज-तर्रार अधिकारी, CBI ने अपनी टीम में शामिल किया

Suvendu Adhikari PA Murder Case: बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है. बंगाल पुलिस से जांच लेकर अब सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है. CBI ने अपनी टीम में DIG रैंक के 7 अधिकारियों को शामिल किया है, जिसमें बिहार-झारखंड के भी तेज-तर्रार अधिकारियों का नाम है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 12, 2026, 11:48 AM IST

Trending Photos

बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड की CBI जांच करेगी
बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड की CBI जांच करेगी

Suvendu Adhikari PA Murder Case: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. इस हत्याकांड का खुलासा बिहार-झारखंड के पुलिस अधिकारी करेंगे. दरअसल, सीबीआई ने अपनी टीम में बिहार और झारखंड के कुछ तेज-तर्रार पुलिस अधिकारियों को शामिल किया है. सूत्रों के मुताबिक, CBI की इस टीम में DIG रैंक के 7 अधिकारियों को शामिल किया गया है. टीम में बिहार के अमित कुमार सीबीआई ACB पटना को और झारखंड से विकास पाठक सीबीआई ACB धनबाद एवं कुलदीप सीबीआई ACB रांची को शामिल किया गया है.

उधर इस हत्याकांड में बंगाल पुलिस ने उत्तर प्रदेश से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 13 दिन की CID हिरासत में भेज दिया है. जिन तीन शूटरों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह के रूप में हुई है.

राज सिंह यूपी के बलिया का रहने वाला है. पश्चिम बंगाल और यूपी पुलिस के संयुक्त अभियान में उसे अयोध्या से गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि राज सिंह ने चंद्रनाथ की हत्या के लिए सुपारी ली थी. इसके अलावा मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य बिहार के रहने वाले हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका, गोपालगंज कांड में नहीं मिली अग्रिम जमानत, जानें केस

बता दें कि बीती 6 मई को पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम इलाके में शुभेंदु के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. 6 मई की रात करीब 11 बजे चंद्रनाथ रथ नॉर्थ 24 परगना स्थित अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी. इस घटना में चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो गई थी. चंद्रनाथ की हत्या की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक SIT का गठन किया. अब इस मामले की जांच CBI करेगी.

TAGS

suvendu adhikariWest Bengal news

Trending news

motihari crime news
RR कॉलेज में परिक्षार्थी की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड का खुलासा करेंगे बिहार-झारखंड के तेज-तर्रार अधिकारी
Bhojpur-Buxar MLC By-Election
भोजपुर-बक्सर MLC सीट पर किसका होगा कब्जा? उपचुनाव में वोटिंग आज,14 मई को आएंगे नतीजे
Anant Singh
अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका, गोपालगंज कांड में नहीं मिली अग्रिम जमानत, जानें केस
Jharkhand SIR
एसआईआर के लिए झारखंड तंजीम ने खोला सहायता केंद्र और जारी किया हेल्पलाइन नंबर
Jharkhand SIR
एसआईआर के लिए झारखंड तंजीम ने खोला सहायता केंद्र और जारी किया हेल्पलाइन नंबर
BSAP
रात के सन्नाटे में गुंजी महिला जवानों के बूट की आवाज, दंग रह गए लोग
murder
'ड्रग्स लेते थे राजेश', मंदिर में शादी कर हिंदू बनी पत्नी, अब पति की मौत पर उठे सवाल
patna news
पटना के गंगा घाटों पर 'मौत' का सफर! डीएम के आदेश बेअसर
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: अनंत सिंह को वायरल वीडियो मामले में कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिली अग्रिम जमानत