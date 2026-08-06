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मुजफ्फरपुर में तालिबानी सजा: प्रेमी जोड़े को सरेआम बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर SP ने दिए जांच के आदेश

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा दी गई. स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटा. मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद, ग्रामीण SP ने जांच के आदेश दिए है.

Written ByManitosh kumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 06, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:04 PM IST
मुजफ्फरपुर में तालिबानी सजा: प्रेमी जोड़े को सरेआम बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर SP ने दिए जांच के आदेश
Image Credit: मुजफ्फरपुर में तालिबानी सजा: प्रेमी जोड़े को सरेआम बेरहमी से पीटा (जी मीडिया)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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