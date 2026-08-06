/मुजफ्फरपुर में तालिबानी सजा: प्रेमी जोड़े को सरेआम बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर SP ने दिए जांच के आदेश

15 दिन पुराना बताया जा रहा वायरल वीडियो

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है और बीच गांव में लोगों के सामने एक युवक और युवती की डंडे से बेरहमी से पिटाई की जा रही है. हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद बाकी तमाम लोग मूकदर्शक बनकर तमाशाबीन बने हुए हैं और कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा. मिली जानकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 15 दिन पुराना है. औराई थाना क्षेत्र के बासुआ गांव के इस पूरे मामले में भीड़ द्वारा पहले प्रेमी जोड़े को पकड़ा जाता है, फिर काफी लोगों की मौजूदगी में उनकी सरेआम डंडे से पिटाई की जाती है.