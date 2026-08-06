/मुजफ्फरपुर में तालिबानी सजा: प्रेमी जोड़े को सरेआम बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर SP ने दिए जांच के आदेश

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मुजफ्फरपुर जिले में एक युवक और एक युवती को आपस में प्रेम प्रसंग करना काफी महंगा पड़ गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने इस प्रेमी जोड़े को पकड़ कर बीच गांव में सरेआम एक तालिबानी सजा सुना दी. इसके बाद प्रेमी जोड़े को घेरकर उनकी लाठी-डंडों से बेरहमी के साथ पिटाई की गई. इस खौफनाक घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं. यह पूरी घटना औराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बासुआ गांव की बताई जा रही है.
15 दिन पुराना बताया जा रहा वायरल वीडियो
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है और बीच गांव में लोगों के सामने एक युवक और युवती की डंडे से बेरहमी से पिटाई की जा रही है. हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद बाकी तमाम लोग मूकदर्शक बनकर तमाशाबीन बने हुए हैं और कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा. मिली जानकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 15 दिन पुराना है. औराई थाना क्षेत्र के बासुआ गांव के इस पूरे मामले में भीड़ द्वारा पहले प्रेमी जोड़े को पकड़ा जाता है, फिर काफी लोगों की मौजूदगी में उनकी सरेआम डंडे से पिटाई की जाती है.
मामले में क्या बोले मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी?
घटना के बाद कुछ दबंग लोगों के दबाव में आकर इस मामले को रफा-दफा भी कर दिया जाता है. लेकिन अब, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद समाज पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रेम करना इतना बड़ा गुनाह है कि लोग खुद कानून हाथ में ले लें? इस पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो पुराना है. जैसे ही यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया, इसे गंभीरता से लिया गया. एसपी ने तत्काल प्रभाव से औराई थाना प्रभारी को इस मामले की जांच करने और घटना में शामिल सभी दोषियों की पहचान कर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है.