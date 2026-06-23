/तेज प्रताप के घर चोरीकांड में नया मोड! PA मोतीलाल राय की पत्नी बोलीं- पिछले 2 दिनों से बंद है उनका फोन

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Tej Pratap Yadav House Theft Case: राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी चीफ तेज प्रताप अपने पीए मोतीलाल राय पर चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया है. जेजेडी अध्यक्ष का आरोप है कि उनके आवास से 20 लाख रुपये नकदी, 2 तोला सोने की चेन, 1 सोने की अंगूठी, 4 पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, एक iPad, एक MacBook लैपटॉप और एक Lenovo लैपटॉप के अलावा 4 iPhone 17 Pro Max मोबाइल फोन चोरी हुए हैं. इस चोरी कांड में अब नया खुलासा हुआ है. मोतीलाल राय की पत्नी प्रीति भारती ने कहा कि पिछले दो दिनों से उनका फोन बंद आ रहा है.
प्रीति भारती ने कहा कि हमने तेज प्रताप के नंबर पर कॉल किया और पूछा कि भैया, ये (मोतीलाल राय) कहां हैं? इनका फोन बंद आ रहा है. हमें बहुत घबराहट हो रही है. उन्होंने (तेज प्रताप) कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है. तुम आराम से रहो. मोतीलाल मेरे साथ हैं. कोई समस्या नहीं होगी. प्रीति पासवान ने कहा कि हम फिर निश्चिंत हो गए थे.
उन्होंने कहा कि इसके बाद कल (सोमवार, 22 जून) 5 लोग चार बाउंसर और एक महिला बाउंसर आए. उस समय मेरे घर पर न तो मेरी माताजी थीं और न मेरे पिताजी घर पर थे. वो अजीब तरह का बर्ताव करने लगे. प्रीति भारती ने कहा कि बाउंसरों ने कहा कि पेपर निकालिए, पेपर निकालिए. फिर हमने तेज प्रताप यादव को फोन किया और बताया कि ये लोग आए हैं, आपका कौन-सा पेपर देना है.
प्रीति भारती ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि उनके पति का जल्द से जल्द पता लगाया जाए. उन्होंने कहा कि परिवार बेहद तनाव में है और किसी भी अनहोनी की आशंका से डरा हुआ है. प्रीति ने कहा कि हाल के दिनों में उन्हें और उनके पति को लेकर कई तरह की गतिविधियां हो रही थीं, जिससे वे पहले से ही असहज महसूस कर रहे थे.