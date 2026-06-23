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तेज प्रताप के घर चोरीकांड में नया मोड! PA मोतीलाल राय की पत्नी बोलीं- पिछले 2 दिनों से बंद है उनका फोन

Motilal Rai Wife News: मोतीलाल राय की पत्नी ने अपने पति के गायब होने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि दो दिन से उनका मोबाइल फोन बंद है. जब फोन चालू थे तो उस पर तेज प्रताप यादव से बात हुई थी. उन्होंने (तेज प्रताप) कहा था कि मोतीलाल मेरे साथ हैं. कोई समस्या नहीं होगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 23, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:30 PM IST
तेज प्रताप के घर चोरीकांड में नया मोड! PA मोतीलाल राय की पत्नी बोलीं- पिछले 2 दिनों से बंद है उनका फोन
Image Credit: Social Media

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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