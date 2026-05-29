सुबोध सिंह ने पूर्णिया जेल से रची हैदराबाद गोल्ड लूटकांड की साजिश, 15 मिनट में लूटा 15 किलो सोना, अब तेलंगाना पुलिस उठा ले गई

Purnia Crime News: तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद गोल्ड लूट केस को सुलझा लिया है. तेलंगाना पुलिस के मुताबिक, इस कांड की साजिश बिहार की पूर्णिया जेल में बंद अपराधी सुबोध सिंह ने रची थी. तेलंगाना पुलिस अब सुबोध सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अपने साथ हैदराबाद लेकर चली गई है. तेलंगाना पुलिस के मुताबिक, अपराधी सुबोध सिंह ने पूर्णिया जेल के अंदर से ही अपने शागिर्दों को 15 मिनट के अंदर 15 किलो सोना लूटने का टारगेट दिया था, जिसे उसकी गैंग ने आसानी से पूरा कर लिया था. हालांकि, वे पुलिस से बच नहीं सके. बता दें कि 3 मई को हैदराबाद के करीमनगर के पीएमजे ज्वेलर्स से 82.02 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटी गई थी. इस लूटकांड में हैदराबाद पुलिस ने 15 मई को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों से पूछताछ में पूर्णिया जेल में बंद सुबोध सिंह का नाम सामने आया था.

करीमनगर के पुलिस कमिश्नर गौश आलम ने बताया कि इस लूटकांड की साजिश एक अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह ने रची थी, जिसका नेतृत्व सुबोध सिंह कर रहा था. वो पूर्णिया जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है. उन्होंने बताया था कि लूटकांड गिरोह में शामिल सदस्य एक-दूसरे से संपर्क साधने के लिए एक स्पेशल मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया करते थे, वे पुलिस से बचे रह सकें. हालांकि, पुलिस ने उन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की. पकड़े गए 3 आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि सुबोध सिंह ने 15 मिनट में 15 किलोग्राम सोना लूटकर भागने का टारगेट दिया था. सुबोध ने चोरी को अंजाम देने वाले पांचों अपराधियों को इनाम के रूप में 5 लाख रुपए देने का वादा किया था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबोध को पुलिस के काम करने के तरीके की अच्छी जानकारी थी, क्योंकि वो साल 2000 से 2008 के बीच पुलिस मुखबिर रहा था. इस दौरान उसने पुलिस के काम करने के तरीके को करीब से देखा, रणनीति सीखी, इसके बाद इसका इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने और पुलिस से बचने में करने लगा. उसका गिरोह लूटे हुए जेवरातों को पिघला देते हैं, फिर उसे नेपाल में बेचते हैं. सुबोध सिंह ने अपने गैंग के सदस्यों को 15 मिनट में 15 किलोग्राम सोना लूटने का टारगेट दिया था. हालांकि, पीएमजे लूटकांड के दौरान अपराधी सिर्फ 1.61 किलोग्राम सोना और हीरा ही लेकर भाग सके. 15 मई को हैदराबाद पुलिस ने पहचान पश्चिम बंगाल के मल्लिकपाड़ा निवासी रघुनाथ कर्मकार (41 वर्षीय) को गिरफ्तार किया था.

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इसके बाद पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान निवासी मेहताब खान (32 वर्षीय) और बिहार के गवाल भीगा गांव निवासी रवीश कुमार (23 वर्षीय) को गिरफ्तार किया गया. इन सभी का पहले से अपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि डीजीपी सीवी आनंद और सीनियर पुलिस अधिकारी इस जांच पर कड़ी नजर रख रहे हैं. जांच में करीब 132 पुलिसकर्मी शामिल हैं और गिरोह का पता लगाने के लिए पुलिस टीमों ने 9 राज्यों का दौरा किया. वहीं सूत्र बताते हैं कि सुबोध के गैंग में करीब 132 बदमाश हैं. ज्यादातर की उम्र 22-35 साल है. उसकी गैंग में समस्तीपुर और वैशाली के लड़के सबसे अधिक हैं. उसका गैंग देश के करीब 12 राज्यों में फैला है. फिलहाल अब वह तेलंगाना पुलिस की हिरासत में है.

रिपोर्ट- संतोष नायक