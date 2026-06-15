/रिशु श्री टेंडर घोटाला मामला: IAS संजीव हंस ने SVU के ADG को लिखा पत्र, कहा- गलत तरीके से उन्हें अभियुक्त बनाया गया

Rishu Shri Tender Scam Case: रिशु श्री टेंडर घोटाला मामले में फंसे IAS संजीव हंस ने खुद को निर्दोष बताया है. उन्होंने अपनी सफाई देते हुए SVU के ADG पंकज दरार को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने (आईएएस संजीव हंस) लिखा कि उन्हें इस केस में -गलत तरीके से अभियुक्त बनाया गया है. अपने 4 पन्ने के पत्र में आईएएस संजीव हंस ने दावा किया कि पर्याप्त साक्ष्य और प्रारंभिक जांच के बिना, उन्हें गलत तरीके से अभियुक्त बनाया गया है. उन्होंने लिखा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से वर्ष 2024 में दर्ज ECIR का आधार बनी, रूपसपुर थाना कांड संख्या 18/2023 को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था. बाद में इस मामले से संबंधित अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था. इसके बावजूद ED ने SVU को सूचना भेजी और उन्हीं तथ्यों के आधार पर नई FIR दर्ज करके उन्हें आरोपी बनाया गया है.