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रिशु श्री टेंडर घोटाला मामला: IAS संजीव हंस ने SVU के ADG को लिखा पत्र, कहा- गलत तरीके से उन्हें अभियुक्त बनाया गया

IAS Sanjeev Hans Letter: SVU के ADG पंकज दरार को भेजे गए 4 पन्ने के पत्र में आईएएस संजीव हंस ने दावा किया कि पर्याप्त साक्ष्य और प्रारंभिक जांच के बिना, उन्हें गलत तरीके से अभियुक्त बनाया गया है. उन्होंने लिखा कि टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. इसके बावजूद उन्हें प्राथमिकी में नामजद कर दिया गया.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:07 AM IST
रिशु श्री टेंडर घोटाला मामला: IAS संजीव हंस ने SVU के ADG को लिखा पत्र, कहा- गलत तरीके से उन्हें अभियुक्त बनाया गया
Image Credit: IAS संजीव हंस (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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