चुनाव से पहले भागलपुर में तनाव! धार्मिक पोस्टर से छेड़छाड़ पर भड़की हिंसा, 4 गिरफ्तार, पुलिस अलर्ट

Bhagalpur News: भागलपुर में काली पूजा और विधानसभा चुनाव के बीच असामाजिक तत्वों ने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. मामला हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार का है, जहां बुधवार की देर शाम दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. जानकारी के अनुसार, विशेष समुदाय के एक धार्मिक पोस्टर से असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ और आगजनी कर दी. जैसे ही यह बात इलाके में फैली, वहां हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही भागलपुर SSP आनंद कुमार ने तुरंत कार्रवाई की. शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल, सीएपीएफ और दंगा नियंत्रण बलों की तैनाती की गई. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया और चार असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया. इस बीच, देर शाम दूसरे समुदाय के कुछ शरारती तत्वों ने एक धार्मिक स्थल के बाहर पथराव कर माहौल को और भड़काने की कोशिश की. स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया.

SSP ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को हर स्थिति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए. देर रात तक SSP और अन्य वरिष्ठ अधिकारी फ्लैग मार्च करते रहे ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे. पुलिस ने दोनों समुदायों के बुद्धिजीवियों, धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया.

फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं. किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है. चुनाव और त्योहार के बीच शहर का माहौल बिगाड़ने की हर साजिश पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है.

इनपुट: अश्वनी कुमार