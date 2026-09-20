/पुणे में पति, मुजफ्फरपुर में प्रेमी... टेंट कर्मी हत्याकांड में प्रेमिका गिरफ्तार, पुलिस का बड़ा खुलासा

राज्य चुनें
मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में 48 घंटे पहले हुए 35 वर्षीय टेंट हाउस कर्मी उपेंद्र पासवान की हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने खुलासा कर दिया. साथ ही पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को करजा थाना क्षेत्र के मड़वन से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने घटना का सीन री-क्रिएट करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सरैया थाना क्षेत्र की रहने वाली आरोपी प्रेमिका कामिनी देवी को गिरफ्तार किया है.
दरअसल, उपेंद्र पासवान की हत्या के बाद परिजनों ने अहियापुर थाने में शादीशुदा प्रेमिका कामिनी देवी पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस महिला की तलाश में जुट गई थी. इसी दौरान पुलिस की छानबीन, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, मानवीय सूचना और तकनीकी जांच के बाद पुलिस की विशेष टीम ने करजा थाना क्षेत्र के मड़वन के पास महिला को उसके रिश्तेदार के यहां जाने के दौरान पकड़ लिया. पुलिस को आशंका है कि वह किसी और प्रेमी के पास जा रही थी, इसके बारे में भी पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है.
बताया जा रहा है कि उपेंद्र पासवान बीते 3 महीने से प्रेमिका और उसके दो बच्चों के साथ अहियापुर के एक किराए के मकान में मकान मालिक से यह झूठ बोलकर रह रहा था कि वह उसकी पत्नी है. इसी दौरान कमरे में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसका खुलासा करने के लिए नगर क्षेत्र एसडीपीओ-2 कार्तिकेयन के नेतृत्व में बनाई गई टीम जांच में जुटी हुई है. वहीं, पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि परिजनों की ओर से आरोपी बनाई गई महिला अपने बच्चों के साथ जाती हुई दिखाई दी. उसके बाद पुलिस फरार प्रेमिका की तलाश में जुटी हुई थी, तभी पता चला कि वह करजा थाना क्षेत्र के मड़वन के पास देखी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को बच्चों के साथ गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस आरोपी बनाई गई प्रेमिका को लेकर सीन री-क्रिएट कराकर पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया. फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार प्रेमिका से पूछताछ कर यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस रात किस वजह से उपेंद्र की हत्या की गई थी.
पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि 18 सितंबर को अहियापुर थाना क्षेत्र के चाणक्यपुरी गली नंबर 6 के पास शिव शंकर सिंह के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में उपेंद्र पासवान की मौत हो गई थी और मामले में आरोपी बनाई गई प्रेमिका को पुलिस ने करजा थाना क्षेत्र के मड़वन से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अभी कई बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है. पकड़ी गई महिला के बारे में पता चला है कि वह पहले से शादीशुदा है और उसका पति पुणे में रहता है और महिला उससे अलग हो चुकी है. इसके बाद उसके एक और व्यक्ति से संबंध की बात सामने आई है.