/पुणे में पति, मुजफ्फरपुर में प्रेमी... टेंट कर्मी हत्याकांड में प्रेमिका गिरफ्तार, पुलिस का बड़ा खुलासा

बताया जा रहा है कि उपेंद्र पासवान बीते 3 महीने से प्रेमिका और उसके दो बच्चों के साथ अहियापुर के एक किराए के मकान में मकान मालिक से यह झूठ बोलकर रह रहा था कि वह उसकी पत्नी है. इसी दौरान कमरे में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसका खुलासा करने के लिए नगर क्षेत्र एसडीपीओ-2 कार्तिकेयन के नेतृत्व में बनाई गई टीम जांच में जुटी हुई है. वहीं, पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि परिजनों की ओर से आरोपी बनाई गई महिला अपने बच्चों के साथ जाती हुई दिखाई दी. उसके बाद पुलिस फरार प्रेमिका की तलाश में जुटी हुई थी, तभी पता चला कि वह करजा थाना क्षेत्र के मड़वन के पास देखी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को बच्चों के साथ गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस आरोपी बनाई गई प्रेमिका को लेकर सीन री-क्रिएट कराकर पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया. फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार प्रेमिका से पूछताछ कर यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस रात किस वजह से उपेंद्र की हत्या की गई थी.