बिहार चुनाव में 'मियां-बीवी' का खौफनाक प्लान! मोतिहारी में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद, पुलिस भी हैरान

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक कुछ दिन पहले मोतिहारी में पुलिस को हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है. छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब, एक कार्बाइन, राइफल, तीन पिस्टल, देशी कट्टा, 100 से अधिक गोलियां और दो लाख से अधिक नकद जब्त किए गए हैं. शुक्रवार की रात (24 अक्टूबर) हुई इस छापेमारी में इतनी संख्या में हथियार देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन हथियारों का चुनाव में कहां और किस तरह इस्तेमाल होना था. मामले में पुलिस ने गृहस्वामी के पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस को संदेह हैं कि उपेन्द्र सिंह हथियारों के तस्करी में शामिल हो सकता है. विधानसभा चुनाव में हथियार सप्लाई के लाया गया हो.

भेष बदलकर हथियार खरीदने पहुंचे पुलिस अधिकारी

सभी एंगल से पुलिस जांच में जुटी है. बता दें कि पूरा मामला जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है. मोतिहारी पुलिस को सूचना मिली कि जितवारपुर के निवासी उपेंद्र सिंह, जो कश्मीर में पेंट का काम करता है, अपने घर में हथियारों का जखीरा रखा हुआ है और चुनाव से ठीक पहले इसे बेचने की योजना बना रहा है. मोतिहारी के कल्याणपुर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार को यह गुप्त सूचना मिली. उन्होंने वरीय पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी और खुद भेष बदलकर हथियार खरीदने पहुंचे. उनके संकेत पर पहले से तैयार मोतिहारी पुलिस ने एक साथ छापेमारी की.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस रेड में लगभग चार घंटे तक 200 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे. इस दौरान मौके से एक कार्बाइन, एक राइफल, तीन पिस्टल, एक देशी कट्टा, सौ से अधिक गोलियां और दो लाख से अधिक नकद बरामद हुए. साथ ही उपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर कार्रवाई के लिए पुलिस के कब्जे में लिया गया. इस छापेमारी में मोतिहारी साइबर डीएसपी, अरेराज डीएसपी, चकिया डीएसपी, तकनीकी शाखा और कल्याणपुर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार शामिल थे. मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस बरामदगी में कल्याणपुर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार का अहम योगदान रहा. उन्हें प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा. पुलिस अब गिरफ्तार दोनों पति-पत्नी से बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंक की तलाश कर रही है कि ये हथियार चुनाव में कहां इस्तेमाल होने वाले थे.

रिपोर्ट: पंकज कुमार, मोतिहारी

